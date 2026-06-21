Зеленский после завтрашнего доклада примет решение относительно конференции в Гданьске, - Сибига

Завтра, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад о готовности к конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Гданьске 25–26 июня.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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"В понедельник будем докладывать президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения. По результатам этого президент примет решение", — отметил Сибига.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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