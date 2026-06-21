Зеленский после завтрашнего доклада примет решение относительно конференции в Гданьске, - Сибига
Завтра, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад о готовности к конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Гданьске 25–26 июня.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.
"В понедельник будем докладывать президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения. По результатам этого президент примет решение", — отметил Сибига.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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що у ЗЄ не голова, а ДУПА
Діяти треба на користь Україні( якщо це конференція з ії відновлення треба їхати і вести себе в рамках дипломатії) а не бикувати образливо за орден якого тебе позбавили. Ти тому ї образився бо позбавили тебе нарциса, це вже потім ви там в ОПі зманіпулювали що цей орден був дан народу України(що зрозуміло й так без вас), але ж то твоя особиста образа бо ти вважав той орден своїм, бо ти ж Найвеличніший рятівник Світу і всі перемоги українців це твоє досягнення і більш нікого.