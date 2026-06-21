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Новости Отношения Украины и Польши
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Зеленский после завтрашнего доклада примет решение относительно конференции в Гданьске, - Сибига

Поедет ли Зеленский на конференцию в Гданьске

Завтра, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад о готовности к конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Гданьске 25–26 июня.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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"В понедельник будем докладывать президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения. По результатам этого президент примет решение", — отметил Сибига.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Зеленский Владимир (24603) Польша (9137) Сибига Андрей (998)
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Топ комментарии
+5
Не винувата в тому УПА,
що у ЗЄ не голова, а ДУПА
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21.06.2026 12:47 Ответить
+5
Це вже "царь" чи як?
Діяти треба на користь Україні( якщо це конференція з ії відновлення треба їхати і вести себе в рамках дипломатії) а не бикувати образливо за орден якого тебе позбавили. Ти тому ї образився бо позбавили тебе нарциса, це вже потім ви там в ОПі зманіпулювали що цей орден був дан народу України(що зрозуміло й так без вас), але ж то твоя особиста образа бо ти вважав той орден своїм, бо ти ж Найвеличніший рятівник Світу і всі перемоги українців це твоє досягнення і більш нікого.
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21.06.2026 13:01 Ответить
+4
В бункері нехай сидить,бо серед людей не вміє поводитись,а в формі одягу а-ля кимчерин на міжнародних зустрічах лише позорить країну.
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21.06.2026 12:56 Ответить

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