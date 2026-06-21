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Новини відносини України та Польщі
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Зеленський після завтрашньої доповіді ухвалить рішення щодо конференції у Гданську, - Сибіга

Чи поїде Зеленський на конференцію в Гданську

Завтра, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заслухає доповідь про готовність до конференції з питань відновлення України, проведення якої заплановано у Гданську 25–26 червня.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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"В понеділок будемо доповідати президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього Президент ухвалить рішення", - зауважив Сибіга.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) Польща (9412) Сибіга Андрій (1012)
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Топ коментарі
+12
Це вже "царь" чи як?
Діяти треба на користь Україні( якщо це конференція з ії відновлення треба їхати і вести себе в рамках дипломатії) а не бикувати образливо за орден якого тебе позбавили. Ти тому ї образився бо позбавили тебе нарциса, це вже потім ви там в ОПі зманіпулювали що цей орден був дан народу України(що зрозуміло й так без вас), але ж то твоя особиста образа бо ти вважав той орден своїм, бо ти ж Найвеличніший рятівник Світу і всі перемоги українців це твоє досягнення і більш нікого.
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21.06.2026 13:01 Відповісти
+10
Не винувата в тому УПА,
що у ЗЄ не голова, а ДУПА
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21.06.2026 12:47 Відповісти
+8
В бункері нехай сидить,бо серед людей не вміє поводитись,а в формі одягу а-ля кимчерин на міжнародних зустрічах лише позорить країну.
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21.06.2026 12:56 Відповісти

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