Зеленський після завтрашньої доповіді ухвалить рішення щодо конференції у Гданську, - Сибіга

Завтра, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заслухає доповідь про готовність до конференції з питань відновлення України, проведення якої заплановано у Гданську 25–26 червня.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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"В понеділок будемо доповідати президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього Президент ухвалить рішення", - зауважив Сибіга.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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