Зеленський після завтрашньої доповіді ухвалить рішення щодо конференції у Гданську, - Сибіга
Завтра, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заслухає доповідь про готовність до конференції з питань відновлення України, проведення якої заплановано у Гданську 25–26 червня.
Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.
"В понеділок будемо доповідати президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього Президент ухвалить рішення", - зауважив Сибіга.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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Діяти треба на користь Україні( якщо це конференція з ії відновлення треба їхати і вести себе в рамках дипломатії) а не бикувати образливо за орден якого тебе позбавили. Ти тому ї образився бо позбавили тебе нарциса, це вже потім ви там в ОПі зманіпулювали що цей орден був дан народу України(що зрозуміло й так без вас), але ж то твоя особиста образа бо ти вважав той орден своїм, бо ти ж Найвеличніший рятівник Світу і всі перемоги українців це твоє досягнення і більш нікого.
що у ЗЄ не голова, а ДУПА