Рішення щодо участі Зеленського в конференції в Гданську ще не ухвалене, - ОП

Питання можливої участі президента України Володимира Зеленського в конференції з відбудови України (URC2026), яка має відбутися 25–26 червня у польському Гданську, наразі перебуває на стадії обговорення.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Чи поїде Зеленський на конференцію?

На запитання журналістів у понеділок, чи вже прийняте рішення щодо візиту голови Української держави на конференцію, Литвин відповів: "Ще аналізують".

Минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував, що Зеленський оголосить про своє рішення брати чи не брати участі в конференції у понеділок, 22 червня.

При цьому він додав, що багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив українського народ в особі президента України польського Ордена Білого Орла.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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