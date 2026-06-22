Рішення щодо участі Зеленського в конференції в Гданську ще не ухвалене, - ОП
Питання можливої участі президента України Володимира Зеленського в конференції з відбудови України (URC2026), яка має відбутися 25–26 червня у польському Гданську, наразі перебуває на стадії обговорення.
Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Чи поїде Зеленський на конференцію?
На запитання журналістів у понеділок, чи вже прийняте рішення щодо візиту голови Української держави на конференцію, Литвин відповів: "Ще аналізують".
Минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував, що Зеленський оголосить про своє рішення брати чи не брати участі в конференції у понеділок, 22 червня.
При цьому він додав, що багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив українського народ в особі президента України польського Ордена Білого Орла.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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Можливо Кароль Навроцкий, як обожнювач путіна, зробив це навмисно на прохання, а можливо і на вимогу *****, аби Зеленського на цій події не було. Тоді варто їхати. Правда є питання безпеки.