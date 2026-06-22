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Новини відносини України та Польщі
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Рішення щодо участі Зеленського в конференції в Гданську ще не ухвалене, - ОП

зеленський

Питання можливої участі президента України Володимира Зеленського в конференції з відбудови України (URC2026), яка має відбутися 25–26 червня у польському Гданську, наразі перебуває на стадії обговорення.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Чи поїде Зеленський на конференцію?

На запитання журналістів у понеділок, чи вже прийняте рішення щодо візиту голови Української держави на конференцію, Литвин відповів: "Ще аналізують".

Минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував, що Зеленський оголосить про своє рішення брати чи не брати участі в конференції у понеділок, 22 червня.

При цьому він додав, що багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив українського народ в особі президента України польського Ордена Білого Орла.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Зеленський Володимир (28138) конференція (183) Польща (9426) Сибіга Андрій (1016) Литвин Дмитро (35)
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Топ коментарі
+4
Що там думати?Зараз треба використати кожний майданчик,щоб отримати результати для потреб країни. Незважаючи ні на що, він повинен бути там, тому що це треба Україні. Його рішення і буде тестом на його патріотизм, який він хоче довести останнім часом.
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22.06.2026 14:25 Відповісти
+4
Нехай в Києві сидить , менше буде проблем .
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22.06.2026 14:25 Відповісти
+1
Не думаю, що йому варто це робити, але я не знаю всієї ситуації, тому можу помилятися.
Можливо Кароль Навроцкий, як обожнювач путіна, зробив це навмисно на прохання, а можливо і на вимогу *****, аби Зеленського на цій події не було. Тоді варто їхати. Правда є питання безпеки.
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22.06.2026 14:43 Відповісти

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