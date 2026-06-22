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Новости Отношения Украины и Польши Скандал с подразделением имени Героев УПА
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Орден Белого Орла, который Зеленский вернул по почте, уже получен. Его передадут на хранение, — пресс-секретарь Навроцкого

Канцелярия Навроцкого получила орден, присланный Зеленским

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что орден "Белого орла", который президент Украины Владимир Зеленский отправил "Новой почтой", уже получен.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

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Орден уже получен 

"Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в Канцелярии президента", — сказал пресс-секретарь Навроцкого.

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Дальнейшая судьба награды

Лескевич рассказал, что возвращенная награда "поступит на хранение в Бюро наград и назначений".

"Он поступит на хранение, где будет достойно и с уважением храниться, ведь это высшая и важнейшая польская государственная награда. Больше никому она не будет присвоена. Удостоверение теряет силу, поэтому орден вместе с удостоверением поступает на хранение в Канцелярию президента", — сообщил пресс-секретарь президента Польши.

Также Лескевича спросили, может ли еще больше обостриться конфликт между Польшей и Украиной.

"Не думаю. В конце концов, президент Кароль Навроцкий четко указал в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена Белого орла не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира. Однако в сфере символов мы не могли пройти мимо того, что президент Украины присваивает одной из воинских частей имя преступников, героев УПА", — заявил пресс-секретарь Навроцкого.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Зеленский Владимир (24627) орден (218) Польша (9152) Навроцкий Кароль (172)
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Топ комментарии
+15
"Нова пошта" стане курьєрською доставкою №1 в Європі із рекламним слоганом:

вчасно та надійно !
навіть якщо це повне лайно

.
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22.06.2026 22:35 Ответить
+13
Наступний отримувач цього Ордена Білого орла ,
перш ніж отримати його - задумається
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22.06.2026 22:36 Ответить
+10
ми хеппі !
може нарешті вже заткнете пельки

нагорода "надійде на зберігання до Бюро нагород та призначень" ... як вічний доказ довбойоб...ства навроцького - щоб так більше ніхто не робив

.

.
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22.06.2026 22:32 Ответить

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