Орден Белого Орла, который Зеленский вернул по почте, уже получен. Его передадут на хранение, — пресс-секретарь Навроцкого
Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что орден "Белого орла", который президент Украины Владимир Зеленский отправил "Новой почтой", уже получен.
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
Орден уже получен
"Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в Канцелярии президента", — сказал пресс-секретарь Навроцкого.
Дальнейшая судьба награды
Лескевич рассказал, что возвращенная награда "поступит на хранение в Бюро наград и назначений".
"Он поступит на хранение, где будет достойно и с уважением храниться, ведь это высшая и важнейшая польская государственная награда. Больше никому она не будет присвоена. Удостоверение теряет силу, поэтому орден вместе с удостоверением поступает на хранение в Канцелярию президента", — сообщил пресс-секретарь президента Польши.
Также Лескевича спросили, может ли еще больше обостриться конфликт между Польшей и Украиной.
"Не думаю. В конце концов, президент Кароль Навроцкий четко указал в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена Белого орла не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира. Однако в сфере символов мы не могли пройти мимо того, что президент Украины присваивает одной из воинских частей имя преступников, героев УПА", — заявил пресс-секретарь Навроцкого.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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навіть якщо це повне лайно
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перш ніж отримати його - задумається
може нарешті вже заткнете пельки
нагорода "надійде на зберігання до Бюро нагород та призначень" ... як вічний доказ довбойоб...ства навроцького - щоб так більше ніхто не робив
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