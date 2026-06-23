Ексглава МЗС Польщі Чапутович розкритикував скандал з "Білим Орлом": "Це послабило позиції Варшави"

Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович вважає, що Польща зазнала дипломатичної поразки у конфлікті з Україною навколо присвоєння українському підрозділу імені Героїв УПА та подальшого скандалу з орденом Білого Орла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Polsat News.

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Чапутович розкритикував дії Навроцького

За словами дипломата, президент Польщі Кароль Навроцький обрав неефективний спосіб реагування на ситуацію.

"Ми не виграли цей обмін ударами", – заявив Чапутович.

Він наголосив, що Україна не відмовилася від рішення щодо назви підрозділу, тоді як дії польської сторони викликали критику та негативний резонанс.

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"Позиція Польщі ослабла"

Колишній очільник польського МЗС переконаний, що наслідком конфлікту стало послаблення міжнародних позицій Варшави.

"Я говорю про зниження значущості Польщі. До нас ставитимуться з підозрою", – зазначив він.

На його думку, Польщу можуть рідше залучати до ухвалення рішень щодо України та переговорних процесів.

Водночас Чапутович підкреслив, що присвоєння українському підрозділу імені Героїв УПА не повинно було відбутися, оскільки це є болючою темою для польського суспільства.

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Ексміністр назвав інші варіанти реагування

Дипломат вважає, що замість позбавлення нагород польська влада могла вдатися до традиційних дипломатичних кроків, зокрема направити ноту протесту, викликати посла або ухвалити відповідну резолюцію Сейму.

Також він застеріг, що можлива відсутність президента України Володимира Зеленського на конференції з відбудови України у Гданську може стати ударом по іміджу Польщі.

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