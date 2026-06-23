В администрации Навроцкого заявили об ухудшении отношений с Украиной из-за решения Киева

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого считают, что ответственность за ухудшение польско-украинских отношений лежит на Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире RMF FM заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

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По словам Богуцкого, нынешнее состояние отношений между двумя странами не связано с решениями польского президента.

"Контакты и отношения находятся в плохом состоянии, но не потому, что так или иначе поступил президент Навроцкий. А потому, что украинская сторона, по сути, решила пренебречь памятью о жертвах и договоренностями, достигнутыми в Варшаве", - заявил он.

Также глава президентской канцелярии назвал присвоение одному из украинских подразделений имени Героев УПА "недопустимым с точки зрения польской политики".

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Контакта между президентами пока нет

Богуцкий подтвердил, что были попытки организовать контакт между президентами Польши и Украины, однако пока беседа не состоялась.

В то же время он отметил, что дипломатические каналы между странами продолжают работать.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена "Белого Орла" из-за ситуации вокруг наименования одного из украинских подразделений в честь Героев УПА.

После этого ряд украинских чиновников объявили о намерении вернуть польские награды, а также разгорелась дискуссия о возможном участии Зеленского в Конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Гданьске.

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