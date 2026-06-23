У Навроцького заявили про погіршення відносин з Україною через рішення Києва

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького вважають, що відповідальність за погіршення польсько-українських відносин лежить на Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі RMF FM заявив глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький.

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У Варшаві звинуватили Київ у загостренні відносин

За словами Богуцького, нинішній стан відносин між двома країнами не пов’язаний із рішеннями польського президента.

"Контакти та відносини перебувають у поганому стані, але не тому, що так чи інакше вчинив президент Навроцький. А тому, що українська сторона, по суті, вирішила знехтувати пам’яттю про жертв та домовленостями, досягнутими у Варшаві", – заявив він.

Також глава президентської канцелярії назвав присвоєння одному з українських підрозділів імені Героїв УПА "неприпустимим з точки зору польської політики".

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Контакту між президентами поки немає

Богуцький підтвердив, що були спроби організувати контакт між президентами Польщі та України, однак наразі розмова не відбулася.

Водночас він зазначив, що дипломатичні канали між країнами продовжують працювати.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через ситуацію навколо найменування одного з українських підрозділів на честь Героїв УПА.

Після цього низка українських посадовців оголосили про намір повернути польські нагороди, а також виникла дискусія щодо можливої участі Зеленського у Конференції з відновлення України, яка має відбутися у Гданську.

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