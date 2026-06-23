Уряд Польщі пояснив, чому Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України

Речник польського уряду Адам Шлапка пояснив відсутність президента Польщі Кароля Навроцького серед учасників конференції з відновлення України URC 2026 її форматом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Polsat News.

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У Варшаві назвали це політичною грою

Шлапка заявив, що дискусія навколо відсутності запрошення для Навроцького є політично мотивованою.

"Можливо, пан Рафал Лешкевич не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він тут це ставить під сумнів, то видно, що це гра", – сказав речник уряду.

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Конференція має урядовий формат

За словами Шлапки, URC 2026 є урядовим заходом, тому участь у ньому беруть представники виконавчої влади.

Він нагадав, що аналогічні конференції раніше проходили у Берліні та Римі без участі президентів Німеччини та Італії.

"Подібна конференція з питань відбудови також відбувалася в Берліні, а раніше – у Римі. Там не було ані президента Німеччини, ані президента Італії", – зазначив він.

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Уряд заперечує політичний підтекст

Речник польського уряду наголосив, що у рішенні немає жодного прихованого наміру.

"Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо собі чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного", – додав Шлапка.

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