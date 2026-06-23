Уряд Польщі пояснив, чому Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України
Речник польського уряду Адам Шлапка пояснив відсутність президента Польщі Кароля Навроцького серед учасників конференції з відновлення України URC 2026 її форматом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Polsat News.
У Варшаві назвали це політичною грою
Шлапка заявив, що дискусія навколо відсутності запрошення для Навроцького є політично мотивованою.
"Можливо, пан Рафал Лешкевич не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він тут це ставить під сумнів, то видно, що це гра", – сказав речник уряду.
Конференція має урядовий формат
За словами Шлапки, URC 2026 є урядовим заходом, тому участь у ньому беруть представники виконавчої влади.
Він нагадав, що аналогічні конференції раніше проходили у Берліні та Римі без участі президентів Німеччини та Італії.
"Подібна конференція з питань відбудови також відбувалася в Берліні, а раніше – у Римі. Там не було ані президента Німеччини, ані президента Італії", – зазначив він.
Уряд заперечує політичний підтекст
Речник польського уряду наголосив, що у рішенні немає жодного прихованого наміру.
"Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо собі чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного", – додав Шлапка.
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Такою "перемогою" було-б, скасування нами почесної назви підрозділу ССО, з-за якого Навроцький і "розвів срач". Погроза позбавлення нагороди була лише тупим шантажем, черговим приводом для "розведення срачу" між державами... Але звання залишилося незмінним, а Навроцький "сів у калюжу" - бо його українці "завалили" тими нагородами, які вони отримали з рук польської держави... Бо сприйняли подібний "демарш" Навроцького, як образу не Президента України, як "фізичної особи, а як образу української держави, яку уповноважений представлять Президент України...
А далі ця "красуля" заявила, що про те треба забуть, і вирішувать питання участі польського бізнесу у питаннях відновлення України... Говорячи простою мовою, де поляки зможуть "хапнуть свій шматок"?...
Тобто, вони нам "насрали в борщ", а потім пропонують про те забуть, і вести далі "бізнесові справи"...