Єврокомісарка Кос про суперечку Києва і Варшави: "Сподіваюся, це не завадить вступу України до ЄС"
Напруга у двосторонніх відносинах між Україною та Польщею не повинна стати перешкодою для вступу України до Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Укрінформ.
У Єврокомісії налаштовані оптимістично
Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого блокування Польщею євроінтеграційного процесу України, Кос нагадала, що Євросоюз уже мав подібний досвід у відносинах з окремими державами-членами.
"Досі нам завжди вдавалося вирішити такі питання, навіть з Угорщиною, хоча це й потребувало певного часу", – зазначила вона.
Сподівається на відкриття нових кластерів
За словами єврокомісарки, вона розраховує, що уряди та політики обох країн дадуть можливість продовжити переговорний процес щодо вступу України до ЄС.
Кос висловила сподівання, що вдасться відкрити решту переговорних кластерів і надалі закривати їх відповідно до процедури євроінтеграції.
"Я залишаюся оптимістичною", – підкреслила єврокомісарка.
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