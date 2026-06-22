Підстав для висновків про "роз’єднання" України та Молдови на шляху до ЄС немає, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що підстав для висновків про нібито роз'єднання України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі немає. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що після відкриття першого кластера кожна країна-кандидат "відповідає за себе".

Про це в коментарі журналістам розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

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Спростування заяви очільниці Єврокомісії

Україна та Молдова продовжують синхронно рухатися в переговорному процесі та послідовно проходять відповідні етапи європейської інтеграції, наголосив Тихий.

За його словами, заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту ЄС – Молдова 22 червня у Брюсселі були неправильно інтерпретовані. Йшлося про стандартну процедуру переговорного процесу після відкриття першого переговорного кластера, коли кожну країну-кандидата оцінюють за результатами виконання власних реформ.

"Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито "роз'єднання" немає. Україна, яка надала нового імпульсу політиці розширення Європейського Союзу та сприяла відновленню її стратегічної динаміки, розраховує на справедливий, об'єктивний і виважений підхід з боку ЄС у рамках подальшого процесу розширення", - резюмував речник МЗС України.

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Що передувало?

Нагадаємо, на пресконференції після завершення саміту ЄС — Молдова президентка Єврокомісії заявила, що Євросоюз переходить до індивідуального підходу у процесі розширення щодо України та Молдови. Швидкість просування країн-кандидатів до членства тепер залежатиме від конкретних результатів реформ і виконання вимог.

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