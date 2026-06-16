Вступ України до ЄС: Зеленський обговорив із Коштою та фон дер Ляєн графік відкриття наступних кластерів
У межах саміту G7 Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента України, пише Цензор.НЕТ.
Євроінтеграція та фінансова підтримка України
Глава держави подякував Європейському Союзу за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Він назвав це важливим кроком підтримки України та чітким сигналом для Росії щодо спроб роз’єднати Європу.
Під час зустрічі сторони обговорили графік відкриття наступних п’яти кластерів та подальші кроки на шляху європейської інтеграції України. Також йшлося про реалізацію фінансового пакета підтримки та підготовку до отримання першого траншу, який Україна очікує вже цього місяця для посилення захисту від російської агресії.
Санкції проти Росії та безпекові гарантії
Окрему увагу приділили новому санкційному пакету ЄС, який охоплює енергетику, торгівлю, фінансовий сектор і криптовалюту. Сторони також обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру та погодилися, що Європа має бути представлена за столом переговорів.
"Глава держави наголосив, що, поки Росія має намір продовжувати війну, треба посилювати протиповітряну оборону України та працювати над узгодженням гарантій безпеки для нашої країни", - підсумували в ОП.
Напередодні глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що членство України в Європейському Союзі посилить Європу.
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- Йой. Скажу лохам, що я все вже виконав.
-Как-то раз в Брюсселе
Я Урсулу встретил
В розовых чулочках
Талия в корсете.
якщо робота президента в тому і полягає що би робити ротом?
то все правильно зробили, вибравши вміючого робити ротом, а не тільки по роялю.
залишилось тільки дізнатися хто ж такий тей невідомий вова,
який не тільки ротом, а щє і руцями?