УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9515 відвідувачів онлайн
Новини Вступ Молдови в ЄС Вступ України до ЄС
324 6

Вступ України до ЄС: Зеленський обговорив із Коштою та фон дер Ляєн графік відкриття наступних кластерів

Зустріч Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою

У межах саміту G7 Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента України, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Євроінтеграція та фінансова підтримка України

Глава держави подякував Європейському Союзу за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Він назвав це важливим кроком підтримки України та чітким сигналом для Росії щодо спроб роз’єднати Європу.

Під час зустрічі сторони обговорили графік відкриття наступних п’яти кластерів та подальші кроки на шляху європейської інтеграції України. Також йшлося про реалізацію фінансового пакета підтримки та підготовку до отримання першого траншу, який Україна очікує вже цього місяця для посилення захисту від російської агресії.

Також читайте: Зеленський сподівається завтра знову особисто зустрітися з Трампом

Санкції проти Росії та безпекові гарантії

Окрему увагу приділили новому санкційному пакету ЄС, який охоплює енергетику, торгівлю, фінансовий сектор і криптовалюту. Сторони також обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру та погодилися, що Європа має бути представлена за столом переговорів.

"Глава держави наголосив, що, поки Росія має намір продовжувати війну, треба посилювати протиповітряну оборону України та працювати над узгодженням гарантій безпеки для нашої країни", - підсумували в ОП.

Напередодні глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що членство України в Європейському Союзі посилить Європу.

Також читайте: Зеленський обговорив зі Стармером відновлення Лаври і санкції проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) фон дер Ляєн Урсула (1002) Кошта Антоніу (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
смішно до усрачки по фото ...все так прекрасно ? (риторичне)
показати весь коментар
16.06.2026 23:36 Відповісти
- Ось тобі, дурню, список завдань.
- Йой. Скажу лохам, що я все вже виконав.
показати весь коментар
16.06.2026 23:40 Відповісти
ПопандоПУЛО:
-Как-то раз в Брюсселе
Я Урсулу встретил
В розовых чулочках
Талия в корсете.
показати весь коментар
16.06.2026 23:47 Відповісти
після кластерів що будуть відкривати? якусь нову фігню придумають, щоб казочка тягнулася як можна довше
показати весь коментар
16.06.2026 23:42 Відповісти
Дай Бог, чтоб Украина и Молдова к 2030 году стали полноправными членами ЕС. Главное, не допустить саботирования принятия европейских законов клептократической олигархией и демонстрировать реальную борьбу с коррупцией. Теперь все от Украины зависит.
показати весь коментар
17.06.2026 00:19 Відповісти
обговорив і молодець!
якщо робота президента в тому і полягає що би робити ротом?
то все правильно зробили, вибравши вміючого робити ротом, а не тільки по роялю.
залишилось тільки дізнатися хто ж такий тей невідомий вова,
який не тільки ротом, а щє і руцями?
показати весь коментар
17.06.2026 00:31 Відповісти
 
 