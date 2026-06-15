Членство України в ЄС посилить Європу, - Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що членство України в Європейському Союзі посилить Європу.

Про це йдеться у її повідомленні в мережі Х, на яке посилається Цензор.НЕТ.

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Рух до ЄС набирає темпів

У заяві зазначається, що Україна та Молдова зробили важливий крок до вступу в Європейський Союз. Йдеться про відкриття перших розділів переговорів, що стало значною віхою на цьому шляху.

Підкреслюється, що обидві країни проводили складні реформи в непростих умовах.

"Сьогодні Україна та Молдова роблять вирішальний крок на шляху до вступу в ЄС. Відкриття перших розділів переговорів про вступ до ЄС є важливою віхою. Обидві країни провели складні реформи в надзвичайних обставинах. Їхнє членство зробить Європу сильнішою", – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що Чорногорія продовжує залишатися лідером у процесі вступу, закривши ще один розділ переговорів.

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Політична підтримка та рішення ЄС

Президент України Володимир Зеленський привітав це рішення. Він назвав його важливою політичною та моральною підтримкою для держави.

За його словами, Україна виконує необхідні умови, а Європейський Союз дотримується своїх обіцянок.

Окремо повідомляється, що попередній уряд Угорщини був основною перешкодою для просування України до членства в ЄС. Після зміни влади ця перешкода була усунена.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що це дозволило просунути процес переговорів.

Зокрема, 15 червня всі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у липні.

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