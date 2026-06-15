Членство Украины в ЕС укрепит Европу, - Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что членство Украины в Европейском союзе укрепит Европу.

Об этом говорится в ее сообщении в сети Х, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Движение в сторону ЕС набирает обороты

В заявлении отмечается, что Украина и Молдова сделали важный шаг к вступлению в Европейский Союз. Речь идет об открытии первых разделов переговоров, что стало значительной вехой на этом пути.

Подчеркивается, что обе страны проводили сложные реформы в непростых условиях.

"Сегодня Украина и Молдова делают решающий шаг на пути к вступлению в ЕС. Открытие первых разделов переговоров о вступлении в ЕС является важной вехой. Обе страны провели сложные реформы в чрезвычайных обстоятельствах. Их членство сделает Европу сильнее", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Черногория продолжает оставаться лидером в процессе вступления, закрыв еще один раздел переговоров.

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Политическая поддержка и решение ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение. Он назвал его важной политической и моральной поддержкой для государства.

По его словам, Украина выполняет необходимые условия, а Европейский Союз придерживается своих обещаний.

Отдельно сообщается, что предыдущее правительство Венгрии было основным препятствием для продвижения Украины к членству в ЕС. После смены власти это препятствие было устранено.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что это позволило продвинуть процесс переговоров.

В частности, 15 июня все страны ЕС договорились начать первый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз уже в июле.

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