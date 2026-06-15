ЕС принял новые санкции против ВПК и теневого флота РФ

Сегодня, 15 июня, Совет ЕС принял ряд ограничительных мер в целях борьбы с агрессивной войной России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Совета ЕС.

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Что известно?

Как отмечается, эти меры еще больше ограничат российский военно-промышленный комплекс, сократят энергетические доходы России, нацелившись на ее теневую экосистему флота, будут препятствовать гибридным угрозам и распространению российской государственной пропаганды, оправдывающей ее агрессивную войну, а также разоблачат систематические репрессии и нарушения прав человека в России и неоднократное игнорирование страной Конвенции о запрещении химического оружия.

Сегодня мы одобрили очередную партию санкций, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны. Эти меры наносят удар по самому сердцу российского военно-промышленного комплекса, его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки Москвы против Европы. Параллельно продолжается работа над более широким 21-м пакетом санкций. Каждая мера сужает пространство для маневра России. И цифры говорят сами за себя. Западные санкции уже обошлись России примерно в 1-1,3 триллиона евро. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы военной экономики России", - отметила верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Кто в списке?

В частности, ЕС вводит ограничительные меры в отношении 7 лиц и 21 организации, которые поддерживают военно-промышленный комплекс России и его посредников в третьих странах.

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Санкции против ВПК

Эти меры направлены против нескольких производителей и поставщиков беспилотников и другого военного оборудования для российских вооруженных сил для использования в войне агрессии против Украины, в частности, АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", основанное государственной корпорацией "Роскосмос", а также китайские компании Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company. Кроме того, ограничения коснулись военного инновационного технополиса "ЭРА" и Фонда перспективных исследований, созданных правительством РФ для развития передовых беспилотных технологий в военных целях.

Санкции против теневого флота

Как отмечается, пакет предусматривает внесение в список 2 человек - Тахира Гараева и Константина Рогача, а также 24 субъекта, связанных с перевозкой и экспортом сырой нефти или нефтепродуктов из России, в частности через российский "теневой флот". Они охватывают "Лукойл-Западная Сибирь" и многочисленные компании, базирующиеся в России, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге.

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Санкции против пропагандистов

В новый пакет санкций ЕС включены 10 человек и одна организация. Среди фигурантов - российские пропагандисты, которых считают причастными к информационным операциям и вмешательству за рубежом. В частности, в список попали Анатолий Кузичев, Кирилл Федоров, Роман Антоновский и главный редактор подконтрольной Кремлю "Крымской газеты" Мария Волконская. По данным ЕС, они участвовали в распространении дезинформации и пропаганды, направленной на оправдание российской агрессии против Украины.

Кроме того, санкции введены в отношении еще одной организации и 15 физических лиц, среди которых представители судебной системы РФ, прокуроры, сотрудники силовых структур и медицинские работники. Их связывают с преследованием, отравлением и гибелью российского оппозиционера Алексея Навального.

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