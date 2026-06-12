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Новости Санкции ЕС против России
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Эстония предложила ЕС ввести запрет на экспорт сырья для алюминия в РФ, - Цахкна

Эстония предложила ЕС заблокировать поставки глинозема в Россию

Эстония предложила Евросоюзу ввести запрет на ввоз в Россию глинозема — сырья для производства алюминия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предложение Эстонии 

Он отметил, что российская оборонная промышленность зависит от алюминия, а алюминий зависит от глинозема.

"Эстония предложила ввести запрет ЕС на экспорт глинозема в Россию. Если мы серьезно настроены повысить стоимость агрессии, мы должны закрыть эту лазейку", — заявил Цахкна.

Глава МИД Эстонии добавил, что основным источником финансирования российской военной машины, как и прежде, остается экспорт энергоносителей.

"Наиболее эффективной мерой для перекрытия этого денежного потока является введение полного запрета на предоставление морских услуг для российского энергетического экспорта. Хотя на данный момент по этому вопросу еще нет консенсуса среди стран G7, это должно оставаться стратегической целью Европейского Союза", — подчеркнул эстонский министр.

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Экспорт глинозема в РФ с завода в Ирландии 

  • Накануне издание Financial Times писало, что алюминиевый завод Aughinish в Ирландии, подконтрольный компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может поставлять глинозем для нужд военно-промышленного комплекса РФ.
  • Украина приветствовала решение властей Ирландии начать официальное расследование по поводу экспорта в РФ глинозема с ирландского завода Aughinish Alumina, который связывают с российским "Русалом". 

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Эстония (1667) Евросоюз (18204) алюминий (12) Цахкна Маргус (147)
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У разі введення повної заборони Європейського Союзу на постачання глинозему (оксиду алюмінію) до Росії, основними альтернативними країнами-постачальниками стануть Китай, Індія та Казахстан, а також закордонні заводи компанії «Русал» у країнах Азії та Карибського басейну.
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12.06.2026 23:02 Ответить
Санкції суттєво впливають на собівартість виробництва російського алюмінію. Головний виробник РФ, компанія «Русал», через тиск міжнародних обмежень закінчив звітний період із чистим збитком у розмірі $455 млн (хоча роком раніше мав прибуток $803 млн).
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12.06.2026 23:13 Ответить
Морський фрахт, залізничні тарифи всередині РФ та оплата послуг «тіньових» посередників різко зросли. Доставка кожної тонни алюмінію до кінцевого споживача тепер коштує компанії дорожче.
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12.06.2026 23:15 Ответить
Через непомірне зростання витрат виробництво стає нерентабельним. Росія вже оголосила про скорочення виплавки алюмінію приблизно на 250 000 тонн та закриття окремих супутніх підприємств (наприклад, великого кремнієвого заводу). Також виник внутрішній конфлікт: Антимонопольна служба РФ звинуватила виробника у штучному завищенні цін на алюміній для внутрішніх російських заводів, оскільки компанія намагається компенсувати свої експортні втрати за рахунок місцевих споживачів.
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12.06.2026 23:16 Ответить
Росія може купувати глинозем через посередників у країнах Близького Сходу (ОАЕ, Катар). Ці країни мають власні потужні алюмінієві кластери та розвинену портову інфраструктуру, що дозволяє змішувати або реекспортувати сировину з метою обходу санкцій.
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12.06.2026 23:03 Ответить
можно заборонити дєріпаскє вивозити глинозем до росії, але ці 20 відсотків ірландського імпорту у рф легко замінить Китай, а ще і Індія допоможе.
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12.06.2026 23:04 Ответить
Гроші твого ворога може отримувати твій друг або хтось в Африці. Складний вибір...
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12.06.2026 23:10 Ответить
 
 