Эстония предложила ЕС ввести запрет на экспорт сырья для алюминия в РФ, - Цахкна

Эстония предложила Евросоюзу ввести запрет на ввоз в Россию глинозема — сырья для производства алюминия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предложение Эстонии

Он отметил, что российская оборонная промышленность зависит от алюминия, а алюминий зависит от глинозема.

"Эстония предложила ввести запрет ЕС на экспорт глинозема в Россию. Если мы серьезно настроены повысить стоимость агрессии, мы должны закрыть эту лазейку", — заявил Цахкна.

Глава МИД Эстонии добавил, что основным источником финансирования российской военной машины, как и прежде, остается экспорт энергоносителей.

"Наиболее эффективной мерой для перекрытия этого денежного потока является введение полного запрета на предоставление морских услуг для российского энергетического экспорта. Хотя на данный момент по этому вопросу еще нет консенсуса среди стран G7, это должно оставаться стратегической целью Европейского Союза", — подчеркнул эстонский министр.

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Экспорт глинозема в РФ с завода в Ирландии

Накануне издание Financial Times писало, что алюминиевый завод Aughinish в Ирландии, подконтрольный компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может поставлять глинозем для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Украина приветствовала решение властей Ирландии начать официальное расследование по поводу экспорта в РФ глинозема с ирландского завода Aughinish Alumina, который связывают с российским "Русалом".

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