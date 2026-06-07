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Новости Обход санкций
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Связанный с Дерипаской завод в Ирландии поставляет сырье для российского ВПК, - FT

Ирландский завод олигарха Дерипаски снабжает российскую военную машину

Алюминиевый завод Aughinish в Ирландии, принадлежащий компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может поставлять глинозем для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о заводе?

Глиноземный завод Aughinish на юго-западе Ирландии — крупнейший в Европе производитель глинозема, основного сырья для производства алюминия. Сам завод не подпадает под санкции ЕС, однако его владелец — "Русал", одна из крупнейших алюминиевых компаний мира.

"Русал" основан олигархом Олегом Дерипаской, который находится под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании.

США внесли "Русал" в санкционный список в 2018 году, но исключили из него через год, после того как компания уменьшила долю собственности Дерипаски и его влияние на управление компанией. 

"Если выяснится, что экспорт завода используется для производства оружия, применяемого против Украины, то Ирландия должна позвонить в Европейскую комиссию и сказать: "Вам нужно принять меры"", – заявила ирландская депутат Европарламента Регина Доэрти, представляющая правоцентристскую партию "Фине Гэл", входящую в правящую коалицию.

Ирландское правительство заявляет, что проводит расследование, однако на данный момент не имеет доказательств того, что глинозем с завода попадает на предприятия российской военной промышленности.

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Куда поступает сырье?

Российские таможенные документы за 2025 год, проанализированные Financial Times, свидетельствуют, что крупнейшим получателем продукции является завод "Русал" в российском Красноярске.

Согласно расследованию Irish Times, торговое подразделение "Русала" продает алюминий с этого завода компании ASK — торговому дому, поставляющему продукцию для военно-промышленного комплекса РФ.

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Использование алюминия в ВПК РФ 

Согласно недавнему исследованию KSE, алюминий стал главным товаром, который российские оборонные предприятия закупали в больших объемах до того, как Кремль в 2023 году засекретил данные о государственных закупках.

"Алюминий и его сплавы используются в производстве танков, бронетехники, истребителей, ракетных систем и, в последнее время, беспилотных летательных аппаратов. Например, варианты дальнобойных беспилотников с реактивными турбинами (таких как Герань-3) требуют высокочистых алюминиевых сплавов", — пояснил эксперт по вопросам санкций KSE Павел Шкуренко.

В свою очередь сопредседатель Европейских зеленых Сиаран Кафф заявил:

"Становится все более очевидным, что материалы, произведенные в Ирландии, являются частью российской военной машины. Это неприемлемо, и мы призываем Еврокомиссию принять меры и ввести санкции в отношении всего экспорта в Россию материалов, которые могут быть использованы для производства оружия или дронов, ежедневно убивающих украинских граждан".

Что говорят в правительстве?

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что компания Aughinish — важный работодатель в регионе, при этом отметил, что "мы не хотим, чтобы наша продукция каким-либо образом превращалась в оружие или взрывчатку, которые могут быть использованы против Украины или других стран".

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Реакция посольства Украины

Посольство Украины в Дублине выразило "серьезную обеспокоенность в связи с продолжением экспорта глинозема из Ирландии в Российскую Федерацию", назвав этот "торговый поток" в Россию тревожным.

"Только за последнюю неделю Российская Федерация выпустила более 2900 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и более 150 ракет по украинским городам и населенным пунктам", — цитирует FT заявление посольства в соцсети Х.

  • Издание отмечает, что скандал набирает обороты накануне начала председательства Ирландии в Европейском союзе 1 июля.

"В следующем месяце мы будем председательствовать в Европейском Союзе. Если мы будем крупнейшим экспортером глинозема для российской военной машины и будем говорить что-то вроде "Слава Украине" и выступать за мир, это абсолютно и совершенно неприемлемая ситуация", — заявил независимый сенатор Том Клонан.

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Автор: 

Дерипаска Олег (79) Ирландия (151) россия (97830) алюминий (10)
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Топ комментарии
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та рінатік, дмитрик&C° - вже всі локті собі від завидок обгризли! ))
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07.06.2026 00:07 Ответить
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та рінатік, дмитрик&C° - вже всі локті собі від завидок обгризли! ))
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07.06.2026 00:07 Ответить
Пілять-забивать. Виявляється Земля не квадратна.
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07.06.2026 00:41 Ответить
Алюміній дуже цікавий метал. Русал сировину для його виробництва закуповує в Ірландії (Африці, Південній Америці), везе в порти рф, перевантажує в вагони до Красноярська (Братська і ще заводів в тому районі). Потім готовий алюміній знову везуть в порти і вантажать в США (до санкцій) та інші країни. І незважаючи на таку дику логістику це вигідно!
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07.06.2026 01:01 Ответить
Та ще і в "нєнавістную омєріку" везуть. Там навіть зняли санкції з дєріпаски ( такий він встроєний в економіку США , що не можна трогать)
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07.06.2026 07:15 Ответить
нафіга кацапам заволи алюміневі, як у них сировини немає?
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07.06.2026 09:10 Ответить
Близько 80-90% виплавленого алюмінію Канади йде на експорт.
Головним споживачем є США (автомобільна, аерокосмічна та будівельна промисловість), куди Канада постачає понад половину всього імпортованого американцями алюмінію. Частина обсягів також експортується до Європи.
У Канаді немає власних родовищ бокситів (алюмінієвої руди), тому вся первинна сировина повністю завозиться з-за кордону.
Виплавка алюмінію - це надзвичайно енергомісткий процес (електроліз). Головна перевага Квебеку полягає не в руді, а в наявності дешевої та екологічно чистої електроенергії, яку генерують потужні місцеві гідроелектростанції (ГЕС).
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07.06.2026 01:19 Ответить
Канада повністю імпортує боксити та готовий глинозем (оксид алюмінію). Головними постачальниками для квебецьких заводів є:
Бразилія
Гвінея
Країни Карибського басейну (зокрема Ямайка)
Австралія
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07.06.2026 01:20 Ответить
За даними U.S. Chamber of Commerce, історично Канада забезпечує близько 60-70% усього імпортованого США алюмінію.
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07.06.2026 01:37 Ответить
 
 