Связанный с Дерипаской завод в Ирландии поставляет сырье для российского ВПК, - FT

Алюминиевый завод Aughinish в Ирландии, принадлежащий компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может поставлять глинозем для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о заводе?

Глиноземный завод Aughinish на юго-западе Ирландии — крупнейший в Европе производитель глинозема, основного сырья для производства алюминия. Сам завод не подпадает под санкции ЕС, однако его владелец — "Русал", одна из крупнейших алюминиевых компаний мира.

"Русал" основан олигархом Олегом Дерипаской, который находится под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании.

США внесли "Русал" в санкционный список в 2018 году, но исключили из него через год, после того как компания уменьшила долю собственности Дерипаски и его влияние на управление компанией.

"Если выяснится, что экспорт завода используется для производства оружия, применяемого против Украины, то Ирландия должна позвонить в Европейскую комиссию и сказать: "Вам нужно принять меры"", – заявила ирландская депутат Европарламента Регина Доэрти, представляющая правоцентристскую партию "Фине Гэл", входящую в правящую коалицию.

Ирландское правительство заявляет, что проводит расследование, однако на данный момент не имеет доказательств того, что глинозем с завода попадает на предприятия российской военной промышленности.

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Куда поступает сырье?

Российские таможенные документы за 2025 год, проанализированные Financial Times, свидетельствуют, что крупнейшим получателем продукции является завод "Русал" в российском Красноярске.

Согласно расследованию Irish Times, торговое подразделение "Русала" продает алюминий с этого завода компании ASK — торговому дому, поставляющему продукцию для военно-промышленного комплекса РФ.

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Использование алюминия в ВПК РФ

Согласно недавнему исследованию KSE, алюминий стал главным товаром, который российские оборонные предприятия закупали в больших объемах до того, как Кремль в 2023 году засекретил данные о государственных закупках.

"Алюминий и его сплавы используются в производстве танков, бронетехники, истребителей, ракетных систем и, в последнее время, беспилотных летательных аппаратов. Например, варианты дальнобойных беспилотников с реактивными турбинами (таких как Герань-3) требуют высокочистых алюминиевых сплавов", — пояснил эксперт по вопросам санкций KSE Павел Шкуренко.

В свою очередь сопредседатель Европейских зеленых Сиаран Кафф заявил:

"Становится все более очевидным, что материалы, произведенные в Ирландии, являются частью российской военной машины. Это неприемлемо, и мы призываем Еврокомиссию принять меры и ввести санкции в отношении всего экспорта в Россию материалов, которые могут быть использованы для производства оружия или дронов, ежедневно убивающих украинских граждан".

Что говорят в правительстве?

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что компания Aughinish — важный работодатель в регионе, при этом отметил, что "мы не хотим, чтобы наша продукция каким-либо образом превращалась в оружие или взрывчатку, которые могут быть использованы против Украины или других стран".

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Реакция посольства Украины

Посольство Украины в Дублине выразило "серьезную обеспокоенность в связи с продолжением экспорта глинозема из Ирландии в Российскую Федерацию", назвав этот "торговый поток" в Россию тревожным.

"Только за последнюю неделю Российская Федерация выпустила более 2900 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и более 150 ракет по украинским городам и населенным пунктам", — цитирует FT заявление посольства в соцсети Х.

Издание отмечает, что скандал набирает обороты накануне начала председательства Ирландии в Европейском союзе 1 июля.

"В следующем месяце мы будем председательствовать в Европейском Союзе. Если мы будем крупнейшим экспортером глинозема для российской военной машины и будем говорить что-то вроде "Слава Украине" и выступать за мир, это абсолютно и совершенно неприемлемая ситуация", — заявил независимый сенатор Том Клонан.

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