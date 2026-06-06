Пов’язаний із Дерипаскою завод в Ірландії постачає сировину для російського ВПК, - FT

Алюмінієвий завод Aughinish в Ірландії, підконтрольний компанії "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски, може постачати глинозем для потреб військово-промислового комплексу РФ.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо про завод?

Глиноземний завод Aughinish на південному заході Ірландії - найбільший в Європі виробник глинозему, основної сировини для виробництва алюмінію. Сам завод не підпадає під санкції ЄС, проте його власник - "Русал", одна з найбільших алюмінієвих компаній світу.

"Русал" заснований олігархом Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії.

США внесли "Русал" до санкційного списку у 2018 році, але виключили з нього через рік, після того як компанія зменшила частку власності Дерипаски та його вплив на управління компанією.

"Якщо з’ясується, що експорт заводу використовується для виробництва зброї, яка застосовується проти України, то Ірландія повинна зателефонувати до Європейської комісії і сказати: "Вам потрібно вжити заходів"", – заявила ірландська депутатка Європарламенту Регіна Доерті, яка представляє правоцентристську партію "Фіне Гел", що входить до правлячої коаліції.

Ірландський уряд заявляє, що проводить розслідування, однак наразі не має доказів того, що глинозем із заводу потрапляє до підприємств російської військової промисловості.

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Куди надходить сировина?

Російські митні документи за 2025 рік, які проаналізувала Financial Times, свідчать, що найбільшим одержувачем продукції є завод "Русал" у російському Красноярську.

Згідно з розслідуванням Irish Times, торговий підрозділ "Русала" продає алюміній з цього заводу компанії ASK – торговому дому, що постачає продукцію для військово-промислового комплексу РФ.

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Використання алюмінію у ВПК РФ

Згідно з нещодавнім дослідженням KSE, алюміній став головним товаром, який російські оборонні підприємства закуповували у великих обсягах перед тим, як Кремль у 2023 році засекретив дані про державні закупівлі.

"Алюміній та його сплави використовуються у виробництві танків, бронетехніки, винищувачів, ракетних систем і, останнім часом, безпілотних літальних апаратів. Наприклад, варіанти далекобійних безпілотників з реактивними турбінами (таких як Герань-3) вимагають високочистих алюмінієвих сплавів", - пояснив експерт з питань санкцій KSE Павло Шкуренко.

Своєю чергою співголова Європейських зелених Сіаран Кафф заявив:

"Стає дедалі очевиднішим, що матеріали, вироблені в Ірландії, є частиною російської військової машини. Це неприйнятно, і ми закликаємо Єврокомісію вжити заходів та ввести санкції щодо всього експорту до Росії матеріалів, які можуть бути використані для виробництва зброї або дронів, що щодня вбивають українських громадян".

Що кажуть в уряді?

Прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін заявив, що компанія Aughinish – важливий роботодавець у регіоні, водночас зазначив, що "ми не хочемо, щоб наша продукція будь-яким чином перетворювалася на зброю або вибухівку, які можуть бути використані проти України або інших країн".

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Реакція посольства України

Посольство України в Дубліні висловило "серйозне занепокоєння щодо продовження експорту глинозему з Ірландії до Російської Федерації", назвавши цей "торговельний потік" до Росії тривожним.

"Лише за останній тиждень Російська Федерація випустила понад 2900 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб та понад 150 ракет проти українських міст та населених пунктів",- цитує FT заяву посольства в соцмережі Х.

Видання зауважує, що скандал набирає обертів напередодні початку головування Ірландії в Європейському Союзі 1 липня.

"Наступного місяця ми головуватимемо в Європейському Союзі. Якщо ми будемо найбільшим експортером глинозему для російської військової машини і будемо говорити щось на кшталт "Слава Україні" та виступати за мир, це абсолютно і абсолютно неприйнятна ситуація",- заявив незалежний сенатор Том Клонан.

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