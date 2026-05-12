Ірландія підтримала посилення санкцій проти Росії

Ірландія підтримує посилення санкцій проти Росії та виступає за досягнення довготривалого миру в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перед початком засідання Ради ЄС із питань оборони заявив журналістам державний міністр у справах Європи та оборони МЗС Ірландії Томас Бірн.

Що заявили в Ірландії

За словами Бірна, Ірландія хоче бачити припинення вогню, яке забезпечить надійний і тривалий мир для України.

Водночас він наголосив, що Росії не можна дозволити здобути перевагу у війні.

"Ми підтримаємо кожний крок, який допоможе зупинити це незаконне вторгнення Росії", – заявив урядовець.

Санкції та вступ України до ЄС

Бірн також підтримав переговори між США, Україною та Росією.

Окремо він зазначив, що одним із ключових результатів досягнення миру має стати вступ України до Європейського Союзу.

За словами міністра, ЄС повинен продовжувати роботу над новими санкційними пакетами проти РФ.

