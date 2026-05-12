Ирландия поддержала ужесточение санкций против России

Ирландия поддерживает ужесточение санкций против России и выступает за достижение прочного мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по вопросам обороны заявил журналистам государственный министр по делам Европы и обороны МИД Ирландии Томас Бирн.

Что заявили в Ирландии

По словам Бирна, Ирландия хочет видеть прекращение огня, которое обеспечит надежный и длительный мир для Украины.

В то же время он подчеркнул, что России нельзя позволить одержать верх в войне.

"Мы поддержим каждый шаг, который поможет остановить это незаконное вторжение России", – заявил чиновник.

Санкции и вступление Украины в ЕС

Бирн также поддержал переговоры между США, Украиной и Россией.

Отдельно он отметил, что одним из ключевых результатов достижения мира должно стать вступление Украины в Европейский Союз.

По словам министра, ЕС должен продолжать работу над новыми санкционными пакетами против РФ.

