Ирландия поддержала ужесточение санкций против России
Ирландия поддерживает ужесточение санкций против России и выступает за достижение прочного мира в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по вопросам обороны заявил журналистам государственный министр по делам Европы и обороны МИД Ирландии Томас Бирн.
Что заявили в Ирландии
По словам Бирна, Ирландия хочет видеть прекращение огня, которое обеспечит надежный и длительный мир для Украины.
В то же время он подчеркнул, что России нельзя позволить одержать верх в войне.
"Мы поддержим каждый шаг, который поможет остановить это незаконное вторжение России", – заявил чиновник.
Санкции и вступление Украины в ЕС
Бирн также поддержал переговоры между США, Украиной и Россией.
Отдельно он отметил, что одним из ключевых результатов достижения мира должно стать вступление Украины в Европейский Союз.
По словам министра, ЕС должен продолжать работу над новыми санкционными пакетами против РФ.
