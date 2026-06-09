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Новости Санкции ЕС против России
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21-й пакет санкций ЕС против РФ охватит более 30 компаний в сфере производства дронов, - Каллас

Санкции ЕС против РФ: новый пакет охватит компании по производству дронов

В новый пакет санкций ЕС против России войдут более 30 предприятий, причастных к производству дронов.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы также нацеливаем санкции на компании, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Новые санкционные списки охватят более 30 позиций, связанных с производством дронов, а также новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в частности субъектов, зарегистрированных в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии", - сказала она.

Также в ЕС ограничат экспорт дополнительных материалов и технологий, таких как никелевые порошки, металлы и высокоэффективные сплавы, чтобы и в дальнейшем подрывать производственные возможности России.

"Будет также ограничен импорт новых товаров, в частности автомобильных запчастей, некоторых руд драгоценных металлов и химических веществ", - добавила Каллас.

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21-й пакет санкций

Известно, что 9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

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https://t.me/putch111/63593 Русский - нах*й:

🥀 Інсайд. Виявляється на вчорашній зустрічі з Мартою Кос, європейською комісаркою (тобто міністром уряду Євросоюзу) з питань розширення, Сергій Власенко примудрився поскаржитись на НАБУ.
Представнику європейського уряду права рука Тимошенко почав впарювати свою улюблену, до болю схожу на російську, пісеньку про "внєшнєє управлєніє". Воно й зрозуміло, бо справа про підкуп нардепів Юлією Володимирівною вже передана до ВАСК, тож "пропало всьо"!
Ми вже купили попкорн і з нетерпінням очікуємо "блискучих" виступів Тимошенко і Власенко сьогодні, як тільки розпочнеться засідання ВР. Мінус у цій ситуації в тому, що обізлені соратники Тимошенко навряд чи дадуть голоси за закони, потрібні для зближення з Євросоюзом, який всіляко допомагає НАБУ. А через неприйняття реформ за програмою Ukraine Facility, Україна може втратити частину безповоротного фінансування від ЄС, яке реально потрібне нашій країні. В рамках цієї програми закон про зміни правил перевірки декларацій доброчесності суддів має голосуватися на цьому тижні.
(UPD: Віктор Уколов)
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09.06.2026 17:58 Ответить
Дебіли блд....
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09.06.2026 18:24 Ответить
 
 