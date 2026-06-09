21-й пакет санкций ЕС против РФ охватит более 30 компаний в сфере производства дронов, - Каллас

В новый пакет санкций ЕС против России войдут более 30 предприятий, причастных к производству дронов.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы также нацеливаем санкции на компании, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Новые санкционные списки охватят более 30 позиций, связанных с производством дронов, а также новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в частности субъектов, зарегистрированных в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии", - сказала она.

Также в ЕС ограничат экспорт дополнительных материалов и технологий, таких как никелевые порошки, металлы и высокоэффективные сплавы, чтобы и в дальнейшем подрывать производственные возможности России.

"Будет также ограничен импорт новых товаров, в частности автомобильных запчастей, некоторых руд драгоценных металлов и химических веществ", - добавила Каллас.

Читайте: Всем, кто воевал против Украины, могут запретить въезд в ЕС, - фон дер Ляйен

21-й пакет санкций

Известно, что 9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

Читайте: Украина приветствует решение Ирландии начать официальное расследование по поводу экспорта глинозема в РФ, - Сибига