Представлен 21-й пакет санкций ЕС против России: ограничения в энергетике, криптовалютах и рыболовстве

В Еврокомиссии представили 21-й пакет санкций ЕС против России, который будет направлен на энергетику, финансовые услуги и криптовалюты, торговлю и рыболовство.

Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

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Что войдет в новый пакет санкций?

"Сегодня мы представляем 21-й пакет санкций. Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием, а именно: энергетика, финансовые услуги и криптовалюты, торговля, и на этот раз впервые включаем рыболовство", - отметила она.

Ограничения в сфере энергетики должны обеспечить сдерживание доходов России от продажи нефти, в частности, за счет замораживания ценового потолка на российскую нефть.

"Наш ценовой потолок на нефть имеет встроенный механизм корректировки для соответствия рынку. Он не был создан для рыночных шоков, подобных тому, который вызван закрытием Ормузского пролива, поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировку до января следующего года. Это даст нефтяным рынкам время стабилизироваться, сохраняя при этом давление на доходы России", - отметила президент.

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Теневой флот

"Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов в дополнение к 632, которые уже находятся под санкциями. Впервые мы также направляем меры против судов, которые помогают "теневому флоту", например, предоставляя бункеровку и другие услуги, и мы предлагаем принять меры против критической инфраструктуры, такой как порты, аэропорты или нефтеперерабатывающие заводы, торгующие или перерабатывающие российскую нефть", - добавила фон дер Ляйен.

ЕС предлагает ограничить продажу танкеров для сжиженного газа в Россию, так же, как это уже сделано в отношении нефтяных танкеров.

Финансовые ограничения

Также 21-й пакет содержит ряд финансовых и криптоограничений: запреты на транзакции еще 31 российскому банку, а также 20 банкам, криптофирмам или платформам и нефтетрейдерам в третьих странах, которые обслуживали подсанкционные российские структуры и лиц или обходили наши меры. Впервые ЕС также хочет ввести возможность полного запрета для третьих стран на услуги с криптоактивами.

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Торговля

ЕС предлагает новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые военной промышленностью России.

"Мы направляем меры против большего количества металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах. Что касается беспилотников, мы предлагаем новые запреты на экспорт наземного оборудования поддержки, а также систем помех и запуска, среди прочих товаров.

Мы также предлагаем новые запреты на импорт ряда товаров на сумму 60 миллионов евро. Это касается определенных металлов, металлических руд или автозапчастей", - добавила фон дер Ляйен.

Рыболовство

Впервые Евросоюз предлагает существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов и полный запрет на другие, в частности треску

"Мы согласуем торговые ограничения для Беларуси, чтобы она не могла служить "черным ходом" для российской торговли", – подытожила президент Еврокомиссии.

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