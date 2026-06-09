Презентовано 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії: обмеження в енергетиці, криптовалютах і рибальстві

У Єврокомісії презентували 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, що зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що увійде в новий пакет санкцій?

"Сьогодні ми представляємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах із найвищим впливом, а саме: енергетика, фінансові послуги та криптовалюти, торгівля, і цього разу вперше включаємо рибальство", - зазначила вона.

Обмеження у сфері енергетики мають забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти, зокрема, через замороження цінової стелі на російську нафту.

"Наша цінова стеля на нафту має вбудований механізм коригування для відповідності ринку. Він не був створений для ринкових шоків, подібних до того, що спричинений закриттям Ормузької протоки, тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року. Це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії", - зазначила президентка.

Також читайте: Єврокомісія може позбавити Венеційську бієнале гранту у 2 млн євро через участь Росії у виставці

Тіньовий флот

"Сьогодні ми пропонуємо включити до списку ще 30 суден на додаток до 632, які вже знаходяться під санкціями. Вперше ми також спрямовуємо заходи проти суден, які допомагають "тіньовому флоту", наприклад, надаючи бункеровку та інші послуги, і ми пропонуємо спрямувати заходи проти критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту", - додала фон дер Ляєн.

ЄС пропонує обмежити продаж танкерів для скрапленого газу Росії, так само, як вже зроблено для нафтових танкерів.

Фінансові обмеження

Також 21-й пакет містить низку фінансових та криптообмежень: заборони на транзакції ще 31 російському банку, а також 20-ти банкам, криптофірмам чи платформам і нафтотрейдерам у третіх країнах, які обслуговували підсанкційні російські структури та осіб або обходили наші заходи. Вперше ЄС також хоче запровадити можливість повної заборони для третіх країн щодо послуг з криптоактивів.

Читайте також: РФ втратила до $1,5 трлн завдяки західним санкціям, - Каллас

Торгівля

ЄС пропонує нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються військовою промисловістю Росії.

"Ми спрямовуємо заходи проти більшої кількості металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах. Щодо безпілотників, ми пропонуємо нові заборони на експорт наземного обладнання підтримки, а також систем перешкод і запуску, серед інших товарів.

Ми також пропонуємо нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 мільйонів євро. Це стосується певних металів, металевих руд або автозапчастин", - додала фон дер Ляєн.

Рибальство

Вперше Євросоюзу пропонує суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, зокрема тріску

"Ми узгодимо торговельні обмеження для Білорусі, щоб вона не могла слугувати "чорним ходом" для російської торгівлі", – підсумувала президентка Єврокомісії.

Також читайте: Всім, хто воював проти України, можуть заборонити в’їзд до ЄС, - фон дер Ляєн