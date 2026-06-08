РФ втратила до $1,5 трлн завдяки західним санкціям, - Каллас
Західні санкції, запроваджені проти РФ через агресію проти України, вже завдали Москві до 1,5 трильйона доларів збитків.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ітерфакс-Україна.
Подробиці
"Обмін думками міністрів сьогодні ще раз продемонстрував сильну єдність у підтримці України, а також у посиленні тиску на Росію. Цифри говорять самі за себе: західні санкції вже коштували Москві приблизно від 1,2 до 1,5 трильйона доларів.
Для Ради з питань закордонних справ наступного тижня (15 червня) мої служби запропонували понад 80 нових списків, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу, порушників прав людини та пропагандистів. Цеглинка за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії", - зазначила вона.
Каллас нагадала, що Угорщина знімає вето на блокування 6,6 млрд євро Європейського фонду миру.
"Я пропоную використати ці кошти для відшкодування державам-членам за минулі поставки зброї, для фінансування нових спільних закупівель та для підтримки операцій у місії EUMAM Україна", - сказала висока представниця ЄС.
Також під час засідання міністрів оборони ЄС учасники розглянули питання поглиблення співпраці з Україною в оборонно-промисловій сфері, зокрема у сфері протиповітряної оборони.
Що передувало?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль