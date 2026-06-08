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Новини Санкції ЄС проти Росії
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21-й пакет санкцій проти РФ буде готовий цього тижня, - Єврокомісія

21-й пакет санкцій проти РФ: коли представлять?

У Єврокомісії підтвердили, що цього тижня буде представлено 21-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

"Так, 21-й пакет санкцій проти Росії буде готовий цього тижня", - зазначила вона.

Готову пропозицію щодо вмісту 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ Єврокомісія передасть на затвердження у Раду ЄС.

Що передувало?

За даними ЗМІ, новий пакет санкцій передбачає обмеження для нафтових доходів Кремля та суден "тіньового флоту".

Читайте: Угорщина готова підтримати продовження санкцій ЄС проти Росії на рік, - Bloomberg

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Потужно, чорт візьми.
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08.06.2026 14:00 Відповісти
До пакету санкцій будуть включені 3 корита "тіньового флоту" та 2 нафтобази?
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08.06.2026 14:15 Відповісти
Попри все інше, Московія повільно перетворюється на новий, Великий ГУЛАГ.
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08.06.2026 14:19 Відповісти
🤡🤡🤡
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08.06.2026 14:19 Відповісти
а, 23?
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08.06.2026 14:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jahFeCpAtqU кацапи ниють, але про першопричини поки що не здогадуються. Треба ще час.
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08.06.2026 14:43 Відповісти
А можна пару десятків санкцій пропустити і зразу наприклад 50 пакет 🤔
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08.06.2026 14:47 Відповісти
 
 