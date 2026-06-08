21-й пакет санкцій проти РФ буде готовий цього тижня, - Єврокомісія
У Єврокомісії підтвердили, що цього тижня буде представлено 21-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
"Так, 21-й пакет санкцій проти Росії буде готовий цього тижня", - зазначила вона.
Готову пропозицію щодо вмісту 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ Єврокомісія передасть на затвердження у Раду ЄС.
Що передувало?
За даними ЗМІ, новий пакет санкцій передбачає обмеження для нафтових доходів Кремля та суден "тіньового флоту".
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