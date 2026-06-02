ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії: під ударом "тіньовий флот" і нафта, - Politico

Євросоюз планує новий пакет санкцій проти РФ, який передбачає обмеження для нафтових доходів Кремля та суден "тіньового флоту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Politico.

Зазначається, що новий пакет санкцій хочуть узгодити до кінця наступного тижня на тлі посилення російських загроз проти європейських країн.

Ключова пропозиція стосується затвердження ліміту ціни на російську нафту. Поточне обмеження має закінчитися цього літа і, якщо не буде вжито жодних заходів, підвищиться автоматично.

Країни-члени наполягають на фіксації поточної ціни, що має зменшити доходи Москви на тлі зростання світових цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Водночас ЄС, ймовірно, не запровадить повну заборону на імпорт російського палива, а також утримається від обмежень морських послуг для російських танкерів.

У межах нового пакета санкцій також розглядаються обмеження проти енергетичних компаній "Лукойл" і "Роснефть", а також проти суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Кого можуть включити до санкційного списку

Окремо обговорюється можливе включення до санкційного списку патріарха Кирила, глави Російської православної церкви, якого вважають наближеним до Володимира Путіна. Раніше такі ініціативи блокувала Угорщина.

За даними Politico, Євросоюз продовжує стратегію посилення тиску на Росію, а ідеї призначення спеціального посланника для переговорів із Москвою наразі не отримують підтримки, оскільки в Брюсселі вважають, що Україна може опинитися у сильнішій позиції після літа.

Санкції Євросоюзу проти РФ: що відомо?

Санкції Європейського Союзу проти Росії з 2022 по 2026 рік ухвалювалися у вигляді послідовних пакетів, які поступово посилювали тиск на Кремль. Спочатку обмеження стосувалися персональних санкцій проти російських чиновників і доступу Росії до фінансових ринків ЄС. Далі було запроваджено часткове відключення банків від SWIFT, замороження активів Центрального банку РФ і закриття повітряного простору для російських літаків.

У наступних пакетах санкції розширювалися на олігархів, державні компанії та оборонний сектор, а також на експорт технологій подвійного призначення. Поступово ЄС почав вводити обмеження на імпорт російських товарів, зокрема сталі, заліза, вугілля, золота та частково енергоносіїв, включно з нафтою морським шляхом.

Окрему увагу приділяли фінансовому сектору, криптоактивам, пропагандистським медіа, а також контролю за обходом санкцій через треті країни. З часом санкції охопили енергетичні компанії, російський військово-промисловий комплекс, високотехнологічні компоненти та логістичні ланцюги постачання.

Останні пакети зосереджуються на посиленні обмежень проти енергетики, фінансів, "тіньового флоту" та схем обходу санкцій, а також на розширенні персональних списків. Загалом політика ЄС еволюціонувала від персональних санкцій на початку війни до комплексного тиску на ключові галузі російської економіки, фінансову систему та військово-промисловий комплекс.

