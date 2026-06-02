ЕС готовит 21-й пакет санкций против России: под ударом "теневой флот" и нефть, - Politico

Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения на нефтяные доходы Кремля и суда «теневого флота».

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Politico.

Отмечается, что новый пакет санкций хотят согласовать до конца следующей недели на фоне усиления российских угроз в адрес европейских стран.

Ключевое предложение касается утверждения ценового лимита на российскую нефть. Текущее ограничение должно истечь этим летом и, если не будут приняты никакие меры, повысится автоматически.

Страны-члены настаивают на фиксации текущей цены, что должно уменьшить доходы Москвы на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

В то же время ЕС, вероятно, не введет полный запрет на импорт российского топлива, а также воздержится от ограничений морских услуг для российских танкеров.

В рамках нового пакета санкций также рассматриваются ограничения против энергетических компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также против судов так называемого «теневого флота» РФ.

Кого могут включить в санкционный список

Отдельно обсуждается возможное включение в санкционный список патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, которого считают приближенным к Владимиру Путину. Ранее такие инициативы блокировала Венгрия.

По данным Politico, Евросоюз продолжает стратегию усиления давления на Россию, а идеи назначения специального посланника для переговоров с Москвой пока не находят поддержки, поскольку в Брюсселе считают, что Украина может оказаться в более сильной позиции после лета.

