Єврокомісія може позбавити Венеційську бієнале гранту у 2 млн євро через участь Росії у виставці
Європейська комісія отримала відповідь від організаторів Венеційської бієнале на запит щодо участі Росії у 61-й міжнародній виставці. Тепер виконавчий орган Євросоюзу вивчить цей документ і ухвалить рішення щодо можливих заходів.
Про це під час брифінгу повідомив офіційний представник Єврокомісії Тома Рень, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Під загрозою грант
"Ми дійсно отримали відповідь від бієнале. Наступним кроком для Єврокомісії буде її оцінка перед ухваленням рішення щодо потенційних подальших кроків", - заявив Реньє.
За його словами, розглядається, зокрема, "призупинення або припинення чинного гранту у розмірі двох мільйонів євро".
Організатори виставки могли порушити санкції
Зазначається, що раніше Єврокомісія вимагала від організаторів Венеційського бієнале пояснень через участь російського павільйону. У Брюсселі вважають, що це порушує санкції ЄС проти Росії.
Російський павільйон на бієнале цього року був представлений уперше після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Рішення допустити Росію викликало критику з боку Євросоюзу та України.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку на тлі загострення суперечок щодо участі Росії.
- Нагадаємо, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.
- Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль