На 61-й Венеційській бієнале офіційно відкрили Український павільйон "Гарантії безпеки". ФОТОрепортаж
На 61-й Венеційській бієнале офіційно відкрито Національний павільйон України "Гарантії безпеки".
Про це повідомило Міністерство культури України, інформує Цензор.НЕТ.
Цьогоріч Україна представила проєкт художниці Жанни Кадирової, створений за кураторства Ксенії Малих та Леоніда Марущака. Комісаркою павільйону стала віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна.
Проєкт зосереджується на темі міжнародних гарантій безпеки, які Україна отримала після відмови від ядерної зброї у 1990-х роках. Автори наголошують, що ці зобов’язання виявилися недостатніми у момент повномасштабної війни.
Символ втрати і стійкості
Центральним елементом експозиції стала скульптура "Оригамі Олень", створена Жанною Кадировою у 2019 році для парку в Покровську. Спочатку вона мала декоративне значення, однак із початком війни її сенс змінився.
У 2024 році, коли фронт наблизився до міста, скульптуру евакуювали. Її перевезення до Венеції стало частиною художнього проєкту та окремою історією про втрату дому і пошук безпеки.
Дві частини експозиції
Скульптуру представили у Giardini della Biennale у підвішеному стані. Такий формат символізує нестабільність і втрату опори, що стали реальністю для мільйонів українців.
Інша частина проєкту розміщена в Арсенале. Там відвідувачі можуть побачити відеодокументацію евакуації скульптури, а також матеріали, пов’язані з міжнародними гарантіями безпеки.
Організатори підкреслюють, що головна мета проєкту — привернути увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, знищення культури та важливості підтримки українського суспільства.
на батьківщині Венецианської школи Відродження, яка вирізнядась"...унікальним підходом до світло-кольору, емоційністю та технікою масляного живопису"З технікою сфумато та повітряною перспективою !!!!
Белліні, Джорджоне, Тіциан, Веронезе, Тінторетто... вашу бінальну дівізію !!
Теж символ, як і форма на мотузці для прання.
Якщо не розумієте, розшифрую: ми тут, в Україні, всі солдати цієї війни, в той чи іншій мірі. І це показано тим, що увесь одяг, який вивішений на просушку під вікнами "звичайного будинку" - військовий.
Особливо по тим, що стосуються їх філософів.
З філософського була інфа тільки про центральний символ їх експозиції - цуплений в індусів давній символ "Ашваттха" - дерево, вкорінене в небі.