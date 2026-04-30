Скандал довкола РФ спричинив відставку журі Венеційської бієнале

Ситуація навколо 61-ї Венеційської бієнале переросла у один із найпомітніших культурно-політичних скандалів останніх років у Європі.

Міжнародне журі виставки подало у відставку на тлі загострення суперечок щодо участі Росії.

Ситуація навколо участі Росії у бієнале викликала реакцію низки європейських країн.

Відставка після серії консультацій

Конфлікт виник через тривалі дискусії щодо присутності російського павільйону, а також участі ізраїльських митців. Це викликало значний суспільний і політичний резонанс у Європі.

За офіційною інформацією, усі шість членів журі разом із головою Соланж Олівейрою Фаркаш залишили свої посади після зустрічі з керівництвом бієнале. Перед цим відбувся візит інспекторів Міністерства культури Італії.

У заяві наголошується, що рішення ухвалили на тлі тривалих суперечок і зростання напруги навколо формування експозиції.

Міжнародна реакція і політичний вимір

Ситуація навколо участі Росії у бієнале викликала реакцію низки європейських країн. Міністр культури Італії Алессандро Джулі заявив, що не відвідає відкриття виставки, протестуючи проти російського павільйону.

Понад 20 держав Європи закликали переглянути рішення щодо допуску Російської Федерації до участі у події. У відповідь Європейський Союз тимчасово призупинив трирічне фінансування бієнале обсягом близько 2 млн євро.

Україна також звернулася до організаторів із закликом зберегти попередню позицію щодо недопуску Росії до міжнародних культурних заходів, яку послідовно підтримували у 2022–2024 роках.