Скандал довкола РФ спричинив відставку журі Венеційської бієнале

Росія вперше з 2022 року візьме участь у Венеційській бієнале

Ситуація навколо 61-ї Венеційської бієнале переросла у один із найпомітніших культурно-політичних скандалів останніх років у Європі.

Міжнародне журі виставки подало у відставку на тлі загострення суперечок щодо участі Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві пресслужби Венеційської бієнале.

Відставка після серії консультацій

Конфлікт виник через тривалі дискусії щодо присутності російського павільйону, а також участі ізраїльських митців. Це викликало значний суспільний і політичний резонанс у Європі.

За офіційною інформацією, усі шість членів журі разом із головою Соланж Олівейрою Фаркаш залишили свої посади після зустрічі з керівництвом бієнале. Перед цим відбувся візит інспекторів Міністерства культури Італії.

У заяві наголошується, що рішення ухвалили на тлі тривалих суперечок і зростання напруги навколо формування експозиції.

Читайте: РФ повертається на Венеційську бієнале – вперше з початку повномасштабної війни проти України

Міжнародна реакція і політичний вимір

Ситуація навколо участі Росії у бієнале викликала реакцію низки європейських країн. Міністр культури Італії Алессандро Джулі заявив, що не відвідає відкриття виставки, протестуючи проти російського павільйону.

Понад 20 держав Європи закликали переглянути рішення щодо допуску Російської Федерації до участі у події. У відповідь Європейський Союз тимчасово призупинив трирічне фінансування бієнале обсягом близько 2 млн євро.

Україна також звернулася до організаторів із закликом зберегти попередню позицію щодо недопуску Росії до міжнародних культурних заходів, яку послідовно підтримували у 2022–2024 роках.

+13
Ну, хоч щось.
30.04.2026 20:39 Відповісти
+13
Ось така вона боротьба добра з баблом
30.04.2026 20:43 Відповісти
+5
Хорошо Европе. "Скандал на биенале", пи@ц, какое событие...
30.04.2026 20:42 Відповісти
припинення фінансування на 2 млн. євро це не щось, це больно !

.
30.04.2026 23:31 Відповісти
а по вырывании ноздрей выжечь на лбу "тать" (вбивця) и сослать в Сибирь!

такою має бути участь діячів оашиської культури в Європі

.
30.04.2026 23:17 Відповісти
рашиської

.
30.04.2026 23:29 Відповісти
А хто слідуюче журі буде обирати?
30.04.2026 20:43 Відповісти
Танунаху кто!? Конечно грязьпром! Не впервые по тем местам сначала целку корчить---а потом такое вдруг кино......и стоны!
30.04.2026 21:07 Відповісти
То все херня. Скажіть, чи кацапам копняка дали! Навіщо нам ваші тонкощі з відставками?
30.04.2026 20:44 Відповісти
І що? Хтось із тих, хто допустив кацапів на бієналє поніс хоч якусь відповідальність? Радше навпаки - підзаробили кацапського бабла.
30.04.2026 20:45 Відповісти
Читаю новину і дивлюсь Вата ТВ. Чітко тут Вітя розчохляю те Бієнале.
30.04.2026 20:50 Відповісти
Вон пастухи в амбаре пьют "Шанель" И обсуждают новое бьеннале (с) Гр. *********
30.04.2026 21:36 Відповісти
Мелонія показала Салав'єву.
30.04.2026 21:54 Відповісти
****** москвофіли.
01.05.2026 00:18 Відповісти
І як тепер жюрі, поверне гроші чи ні??
01.05.2026 00:54 Відповісти
 
 