Скандал вокруг РФ привел к отставке жюри Венецианской биеннале

Россия впервые с 2022 года примет участие в Венецианской биеннале

Ситуация вокруг 61-й Венецианской биеннале переросла в один из самых громких культурно-политических скандалов последних лет в Европе.

Международное жюри выставки подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Венецианской биеннале.

Отставка после серии консультаций

Конфликт возник из-за длительных дискуссий о присутствии российского павильона, а также участии израильских художников. Это вызвало значительный общественный и политический резонанс в Европе.

По официальной информации, все шесть членов жюри вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш покинули свои посты после встречи с руководством биеннале. Перед этим состоялся визит инспекторов Министерства культуры Италии.

В заявлении отмечается, что решение было принято на фоне длительных споров и роста напряженности вокруг формирования экспозиции.

Международная реакция и политическое измерение

Ситуация вокруг участия России в биеннале вызвала реакцию ряда европейских стран. Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что не посетит открытие выставки, протестуя против российского павильона.

Более 20 европейских государств призвали пересмотреть решение о допуске Российской Федерации к участию в мероприятии. В ответ Европейский Союз временно приостановил трехлетнее финансирование биеннале в размере около 2 млн евро.

Украина также обратилась к организаторам с призывом сохранить прежнюю позицию относительно недопуска России к международным культурным мероприятиям, которую последовательно поддерживали в 2022–2024 годах.

Венеция (44) искусство (262) культура (847)
Топ комментарии
Ну, хоч щось.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:39 Ответить
припинення фінансування на 2 млн. євро це не щось, це больно !

.
показать весь комментарий
30.04.2026 23:31 Ответить
Хорошо Европе. "Скандал на биенале", пи@ц, какое событие...
показать весь комментарий
30.04.2026 20:42 Ответить
а по вырывании ноздрей выжечь на лбу "тать" (вбивця) и сослать в Сибирь!

такою має бути участь діячів оашиської культури в Європі

.
показать весь комментарий
30.04.2026 23:17 Ответить
рашиської

.
показать весь комментарий
30.04.2026 23:29 Ответить
Ось така вона боротьба добра з баблом
показать весь комментарий
30.04.2026 20:43 Ответить
А хто слідуюче журі буде обирати?
показать весь комментарий
30.04.2026 20:43 Ответить
Танунаху кто!? Конечно грязьпром! Не впервые по тем местам сначала целку корчить---а потом такое вдруг кино......и стоны!
показать весь комментарий
30.04.2026 21:07 Ответить
То все херня. Скажіть, чи кацапам копняка дали! Навіщо нам ваші тонкощі з відставками?
показать весь комментарий
30.04.2026 20:44 Ответить
І що? Хтось із тих, хто допустив кацапів на бієналє поніс хоч якусь відповідальність? Радше навпаки - підзаробили кацапського бабла.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:45 Ответить
Читаю новину і дивлюсь Вата ТВ. Чітко тут Вітя розчохляю те Бієнале.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:50 Ответить
Вон пастухи в амбаре пьют "Шанель" И обсуждают новое бьеннале (с) Гр. *********
показать весь комментарий
30.04.2026 21:36 Ответить
Мелонія показала Салав'єву.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:54 Ответить
****** москвофіли.
показать весь комментарий
01.05.2026 00:18 Ответить
І як тепер жюрі, поверне гроші чи ні??
показать весь комментарий
01.05.2026 00:54 Ответить
 
 