Скандал вокруг РФ привел к отставке жюри Венецианской биеннале
Ситуация вокруг 61-й Венецианской биеннале переросла в один из самых громких культурно-политических скандалов последних лет в Европе.
Международное жюри выставки подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Венецианской биеннале.
Отставка после серии консультаций
Конфликт возник из-за длительных дискуссий о присутствии российского павильона, а также участии израильских художников. Это вызвало значительный общественный и политический резонанс в Европе.
По официальной информации, все шесть членов жюри вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш покинули свои посты после встречи с руководством биеннале. Перед этим состоялся визит инспекторов Министерства культуры Италии.
В заявлении отмечается, что решение было принято на фоне длительных споров и роста напряженности вокруг формирования экспозиции.
Международная реакция и политическое измерение
Ситуация вокруг участия России в биеннале вызвала реакцию ряда европейских стран. Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что не посетит открытие выставки, протестуя против российского павильона.
Более 20 европейских государств призвали пересмотреть решение о допуске Российской Федерации к участию в мероприятии. В ответ Европейский Союз временно приостановил трехлетнее финансирование биеннале в размере около 2 млн евро.
Украина также обратилась к организаторам с призывом сохранить прежнюю позицию относительно недопуска России к международным культурным мероприятиям, которую последовательно поддерживали в 2022–2024 годах.
