Сибіга про рішення журі Венеційської бієнале піти у відставку: Культура агресора не може бути нейтральною під час війни
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ситуацію навколо Венеційської бієнале, зокрема рішення журі піти у відставку.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Культура не може бути нейтральною
Так, він зауважив, що останні події навколо Венеційської бієнале-2026, зокрема рішення журі піти у відставку, наочно демонструють наслідки кроків, які роблять провідні міжнародні артплатформи.
"Культура агресора не може бути нейтральною під час війни. Її не можна використовувати для обслуговування інтересів агресора, відбілювання його злочинів чи поширення пропаганди. Боязке рішення допустити Росію від самого початку було ганебним. Сьогодні ми бачимо, як воно продовжує завдавати шкоди репутації самої Венеційської бієнале", - зазначив Сибіга.
Венеційська бієнале має відсторонити РФ
Міністр також подякував усім, хто, керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється миритися з цією ганьбою.
"Ми знову закликаємо Венеційську бієнале змінити своє рішення та відсторонити Росію. Ще є час повернутися до принципової позиції, якої міжнародна мистецька спільнота дотримується від самого початку брутальної повномасштабної війни Росії проти України", - додав він.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку на тлі загострення суперечок щодо участі Росії.
- Нагадаємо, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.
- Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.
- Також повідомлялося, що Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантових коштів через допуск Росії на 61-шу Міжнародну художню виставку.
Ще й за це отримують пристойні міністерські Оклади, премії, відпускні, оздоровчі.. нагулюють Потужний стаж урядової/дипломатичної спецпенсії...
