Сибига о решении жюри Венецианской биеннале уйти в отставку: Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны

Сибига об отставке жюри Венецианской биеннале

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию вокруг Венецианской биеннале, в частности - решение жюри уйти в отставку.

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

Культура не может быть нейтральной

Так, он отметил, что последние события вокруг Венецианской биеннале-2026, в частности - решение жюри уйти в отставку, наглядно демонстрируют последствия шагов, которые предпринимают ведущие международные арт-платформы.

"Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны. Ее нельзя использовать для обслуживания интересов агрессора, отбеливания его преступлений или распространения пропаганды. Боязливое решение допустить Россию с самого начала было позорным. Сегодня мы видим, как оно продолжает наносить ущерб репутации самой Венецианской биеннале", - отметил Сибига.

Венецианская биеннале должна отстранить РФ

Министр также поблагодарил всех, кто, руководствуясь моральной ответственностью и приверженностью демократическим ценностям, отказывается мириться с этим позором.

"Мы вновь призываем Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить Россию. Еще есть время вернуться к принципиальной позиции, которой международное художественное сообщество придерживается с самого начала жестокой полномасштабной войны России против Украины", - добавил он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.

Традиційний шильдик: Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n4000976.
01.05.2026 12:54 Ответить
Ну, плять, Міністерство дописів у твіторі !!
Ще й за це отримують пристойні міністерські Оклади, премії, відпускні, оздоровчі.. нагулюють Потужний стаж урядової/дипломатичної спецпенсії...
От же зелена халепа
01.05.2026 12:56 Ответить
 
 