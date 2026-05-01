Сибига о решении жюри Венецианской биеннале уйти в отставку: Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию вокруг Венецианской биеннале, в частности - решение жюри уйти в отставку.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Культура не может быть нейтральной
Так, он отметил, что последние события вокруг Венецианской биеннале-2026, в частности - решение жюри уйти в отставку, наглядно демонстрируют последствия шагов, которые предпринимают ведущие международные арт-платформы.
"Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны. Ее нельзя использовать для обслуживания интересов агрессора, отбеливания его преступлений или распространения пропаганды. Боязливое решение допустить Россию с самого начала было позорным. Сегодня мы видим, как оно продолжает наносить ущерб репутации самой Венецианской биеннале", - отметил Сибига.
Венецианская биеннале должна отстранить РФ
Министр также поблагодарил всех, кто, руководствуясь моральной ответственностью и приверженностью демократическим ценностям, отказывается мириться с этим позором.
"Мы вновь призываем Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить Россию. Еще есть время вернуться к принципиальной позиции, которой международное художественное сообщество придерживается с самого начала жестокой полномасштабной войны России против Украины", - добавил он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.
- Напомним, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.
- В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фонд Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.
- Также сообщалось, что Европейская комиссия может лишить Венецианскую биеннале грантовых средств из-за допуска России на 61-ю Международную художественную выставку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
