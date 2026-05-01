Сибига о решении жюри Венецианской биеннале уйти в отставку: Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию вокруг Венецианской биеннале, в частности - решение жюри уйти в отставку.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Культура не может быть нейтральной

Так, он отметил, что последние события вокруг Венецианской биеннале-2026, в частности - решение жюри уйти в отставку, наглядно демонстрируют последствия шагов, которые предпринимают ведущие международные арт-платформы.

"Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны. Ее нельзя использовать для обслуживания интересов агрессора, отбеливания его преступлений или распространения пропаганды. Боязливое решение допустить Россию с самого начала было позорным. Сегодня мы видим, как оно продолжает наносить ущерб репутации самой Венецианской биеннале", - отметил Сибига.

Читайте: Украина ввела санкции против 5 российских культурных пропагандистов, связанных с участием РФ в Венецианской биеннале, - указ президента

Венецианская биеннале должна отстранить РФ

Министр также поблагодарил всех, кто, руководствуясь моральной ответственностью и приверженностью демократическим ценностям, отказывается мириться с этим позором.

"Мы вновь призываем Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить Россию. Еще есть время вернуться к принципиальной позиции, которой международное художественное сообщество придерживается с самого начала жестокой полномасштабной войны России против Украины", - добавил он.

Читайте: Организаторы Венецианской биеннале разрешили участие РФ: никаких правил не нарушено

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.