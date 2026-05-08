На 61-й Венецианской биеннале официально открыли Украинский павильон "Гарантии безопасности". ФОТОрепортаж

На 61-й Венецианской биеннале официально открыт Национальный павильон Украины "Гарантии безопасности".

Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

В этом году Украина представила проект художницы Жанны Кадыровой, созданный под кураторством Ксении Малых и Леонида Марущака. Комиссаром павильона стала вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Проект сосредоточен на теме международных гарантий безопасности, которые Украина получила после отказа от ядерного оружия в 1990-х годах. Авторы отмечают, что эти обязательства оказались недостаточными в момент полномасштабной войны.

Символ потери и стойкости

Центральным элементом экспозиции стала скульптура "Оригами Олень", созданная Жанной Кадыровой в 2019 году для парка в Покровске. Изначально она имела декоративное значение, однако с началом войны ее смысл изменился.

В 2024 году, когда фронт приблизился к городу, скульптуру эвакуировали. Ее перевозка в Венецию стала частью художественного проекта и отдельной историей о потере дома и поиске безопасности.

Две части экспозиции

Скульптуру представили в Giardini della Biennale в подвешенном состоянии. Такой формат символизирует нестабильность и потерю опоры, которые стали реальностью для миллионов украинцев.

Другая часть проекта размещена в Арсенале. Там посетители могут увидеть видеодокументацию эвакуации скульптуры, а также материалы, связанные с международными гарантиями безопасности.

Организаторы подчеркивают, что главная цель проекта - привлечь внимание международного сообщества к войне в Украине, уничтожению культуры и важности поддержки украинского общества.

