На 61-й Венецианской биеннале официально открыли Украинский павильон "Гарантии безопасности". ФОТОрепортаж

На 61-й Венецианской биеннале официально открыт Национальный павильон Украины "Гарантии безопасности".

Об этом сообщило Министерство культуры Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В этом году Украина представила проект художницы Жанны Кадыровой, созданный под кураторством Ксении Малых и Леонида Марущака. Комиссаром павильона стала вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Проект сосредоточен на теме международных гарантий безопасности, которые Украина получила после отказа от ядерного оружия в 1990-х годах. Авторы отмечают, что эти обязательства оказались недостаточными в момент полномасштабной войны.

Символ потери и стойкости

Центральным элементом экспозиции стала скульптура "Оригами Олень", созданная Жанной Кадыровой в 2019 году для парка в Покровске. Изначально она имела декоративное значение, однако с началом войны ее смысл изменился.

В 2024 году, когда фронт приблизился к городу, скульптуру эвакуировали. Ее перевозка в Венецию стала частью художественного проекта и отдельной историей о потере дома и поиске безопасности.

Две части экспозиции

Скульптуру представили в Giardini della Biennale в подвешенном состоянии. Такой формат символизирует нестабильность и потерю опоры, которые стали реальностью для миллионов украинцев.

Другая часть проекта размещена в Арсенале. Там посетители могут увидеть видеодокументацию эвакуации скульптуры, а также материалы, связанные с международными гарантиями безопасности.

Организаторы подчеркивают, что главная цель проекта - привлечь внимание международного сообщества к войне в Украине, уничтожению культуры и важности поддержки украинского общества.

Венеция (46) культура (849) Министерство культуры и информационной политики (786) художник (133)
оце є частина української ,інсталяції
на батьківщині Венецианської школи Відродження, яка вирізнядась"...унікальним підходом до світло-кольору, емоційністю та технікою масляного живопису"З технікою сфумато та повітряною перспективою !!!!
Белліні, Джорджоне, Тіциан, Веронезе, Тінторетто... вашу бінальну дівізію !!

08.05.2026 00:56 Ответить
Та невже? А це як, з точки зору Белліні, Джорджоне, Тіциан, Веронезе, Тінторетто, розуміти?
Теж символ, як і форма на мотузці для прання.
Якщо не розумієте, розшифрую: ми тут, в Україні, всі солдати цієї війни, в той чи іншій мірі. І це показано тим, що увесь одяг, який вивішений на просушку під вікнами "звичайного будинку" - військовий.
08.05.2026 06:22 Ответить
Між іншим, що там по руснявим інсталяціям відомо?
Особливо по тим, що стосуються їх філософів.
З філософського була інфа тільки про центральний символ їх експозиції - цуплений в індусів давній символ "Ашваттха" - дерево, вкорінене в небі.
08.05.2026 06:46 Ответить
 
 