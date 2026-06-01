Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро из-за участия России в выставке

Европейская комиссия получила ответ от организаторов Венецианской биеннале на запрос об участии России в 61-й международной выставке. Теперь исполнительный орган Евросоюза изучит этот документ и примет решение о возможных мерах.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тома Рень, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под угрозой грант

"Мы действительно получили ответ от биеннале. Следующим шагом для Еврокомиссии будет его оценка перед принятием решения о потенциальных дальнейших шагах", — заявил Ренье.

По его словам, рассматривается, в частности, "приостановка или прекращение действующего гранта в размере двух миллионов евро".

Организаторы выставки могли нарушить санкции

Отмечается, что ранее Еврокомиссия требовала от организаторов Венецианской биеннале объяснений из-за участия российского павильона. В Брюсселе считают, что это нарушает санкции ЕС против России.

Российский павильон на биеннале в этом году был представлен впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Решение допустить Россию вызвало критику со стороны Евросоюза и Украины.

Читайте также: Скандал вокруг РФ привел к отставке жюри Венецианской биеннале

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.

Напомним, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.

В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фундация Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.

Смотрите также: На 61-й Венецианской биеннале официально открыли Украинский павильон "Гарантии безопасности". ФОТОрепортаж