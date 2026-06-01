Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро из-за участия России в выставке

Европейская комиссия получила ответ от организаторов Венецианской биеннале на запрос об участии России в 61-й международной выставке. Теперь исполнительный орган Евросоюза изучит этот документ и примет решение о возможных мерах.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тома Рень, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Под угрозой грант 

"Мы действительно получили ответ от биеннале. Следующим шагом для Еврокомиссии будет его оценка перед принятием решения о потенциальных дальнейших шагах", — заявил Ренье.

По его словам, рассматривается, в частности, "приостановка или прекращение действующего гранта в размере двух миллионов евро".

Организаторы выставки могли нарушить санкции

Отмечается, что ранее Еврокомиссия требовала от организаторов Венецианской биеннале объяснений из-за участия российского павильона. В Брюсселе считают, что это нарушает санкции ЕС против России. 

Российский павильон на биеннале в этом году был представлен впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Решение допустить Россию вызвало критику со стороны Евросоюза и Украины.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.

А може і не позбавити.
01.06.2026 22:51 Ответить
путін закине тій комісії 20 мільйонів. Це ні про що
01.06.2026 22:52 Ответить
Було б добре покарати любителів кацапів...
01.06.2026 23:16 Ответить
 
 