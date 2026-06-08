21-й пакет санкций против РФ будет готов на этой неделе, - Еврокомиссия
В Еврокомиссии подтвердили, что на этой неделе будет представлен 21-й пакет санкций против России.
Об этом сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
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"Да, 21-й пакет санкций против России будет готов на этой неделе", - отметила она.
Готовое предложение относительно содержания 21-го пакета санкций ЕС против РФ Еврокомиссия передаст на утверждение в Совет ЕС.
Что предшествовало?
По данным СМИ, новый пакет санкций предусматривает ограничения для нефтяных доходов Кремля и судов "теневого флота".
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Ігор Климчук #581263
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Pan Kotsky #566596
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