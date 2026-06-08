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Новости Санкции ЕС против России
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21-й пакет санкций против РФ будет готов на этой неделе, - Еврокомиссия

21-й пакет санкций против РФ: когда представят?

В Еврокомиссии подтвердили, что на этой неделе будет представлен 21-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Подробности

"Да, 21-й пакет санкций против России будет готов на этой неделе", - отметила она.

Готовое предложение относительно содержания 21-го пакета санкций ЕС против РФ Еврокомиссия передаст на утверждение в Совет ЕС.

Что предшествовало?

По данным СМИ, новый пакет санкций предусматривает ограничения для нефтяных доходов Кремля и судов "теневого флота".

Читайте: Венгрия готова поддержать продление санкций ЕС против России на год, - Bloomberg

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Потужно, чорт візьми.
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08.06.2026 14:00 Ответить
До пакету санкцій будуть включені 3 корита "тіньового флоту" та 2 нафтобази?
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08.06.2026 14:15 Ответить
Попри все інше, Московія повільно перетворюється на новий, Великий ГУЛАГ.
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08.06.2026 14:19 Ответить
🤡🤡🤡
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08.06.2026 14:19 Ответить
а, 23?
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08.06.2026 14:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jahFeCpAtqU кацапи ниють, але про першопричини поки що не здогадуються. Треба ще час.
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08.06.2026 14:43 Ответить
А можна пару десятків санкцій пропустити і зразу наприклад 50 пакет 🤔
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08.06.2026 14:47 Ответить
 
 