Венгрия готова поддержать продление санкций ЕС против России на год, - Bloomberg

Венгрия готова поддержать продление санкций Европейского Союза против России на один год. Такой шаг может стать существенным изменением позиции Будапешта в отношении санкционной политики ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Венгрия изменила позицию

По информации источников агентства, во время заседания послов ЕС Венгрия поддержала предложение о продлении антироссийских санкций на 12 месяцев.

Ожидается, что соответствующую инициативу позже в этом месяце вынесет на рассмотрение президент Европейского совета Антониу Кошта.

Ранее соглашались только на полгода

После начала полномасштабного вторжения России в Украину санкции ЕС продлевались каждые шесть месяцев.

Венгрия неоднократно использовала свое право вето и требовала отдельных переговоров по санкционным пакетам, что затрудняло процесс их продления.

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Новое правительство отходит от курса Орбана

В Bloomberg отмечают, что решение может свидетельствовать об изменении внешнеполитического курса нового правительства премьер-министра Петера Мадяра.

Издание называет это отходом от более благосклонной к Москве политики, которую проводил предыдущий премьер-министр Виктор Орбан.

Официального подтверждения пока нет

В то же время представитель венгерского правительства заявил журналистам, что пока не может официально подтвердить информацию о поддержке годового продления санкций.

Для принятия решения необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов Европейского Союза.

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