Венгрия готова поддержать продление санкций ЕС против России на год, - Bloomberg
Венгрия готова поддержать продление санкций Европейского Союза против России на один год. Такой шаг может стать существенным изменением позиции Будапешта в отношении санкционной политики ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Венгрия изменила позицию
По информации источников агентства, во время заседания послов ЕС Венгрия поддержала предложение о продлении антироссийских санкций на 12 месяцев.
Ожидается, что соответствующую инициативу позже в этом месяце вынесет на рассмотрение президент Европейского совета Антониу Кошта.
Ранее соглашались только на полгода
После начала полномасштабного вторжения России в Украину санкции ЕС продлевались каждые шесть месяцев.
Венгрия неоднократно использовала свое право вето и требовала отдельных переговоров по санкционным пакетам, что затрудняло процесс их продления.
Новое правительство отходит от курса Орбана
В Bloomberg отмечают, что решение может свидетельствовать об изменении внешнеполитического курса нового правительства премьер-министра Петера Мадяра.
Издание называет это отходом от более благосклонной к Москве политики, которую проводил предыдущий премьер-министр Виктор Орбан.
Официального подтверждения пока нет
В то же время представитель венгерского правительства заявил журналистам, что пока не может официально подтвердить информацию о поддержке годового продления санкций.
Для принятия решения необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов Европейского Союза.
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