Угорщина готова підтримати продовження санкцій ЄС проти Росії на рік, - Bloomberg

Угорщина готова підтримати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії на один рік. Такий крок може стати суттєвою зміною позиції Будапешта щодо санкційної політики ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Угорщина змінила позицію

За інформацією джерел агентства, під час засідання послів ЄС Угорщина підтримала пропозицію про продовження антиросійських санкцій на 12 місяців.

Очікується, що відповідну ініціативу пізніше цього місяця винесе на розгляд президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Раніше погоджувалися лише на пів року

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну санкції ЄС продовжували кожні шість місяців.

Угорщина неодноразово використовувала своє право вето та вимагала окремих переговорів щодо санкційних пакетів, що ускладнювало процес їхнього продовження.

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Новий уряд відходить від курсу Орбана

У Bloomberg зазначають, що рішення може свідчити про зміну зовнішньополітичного курсу нового уряду прем'єр-міністра Петера Мадяра.

Видання називає це відходом від більш прихильної до Москви політики, яку проводив попередній прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Офіційного підтвердження поки немає

Водночас представник угорського уряду заявив журналістам, що наразі не може офіційно підтвердити інформацію про підтримку річного продовження санкцій.

Для ухвалення рішення необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу.

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