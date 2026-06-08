РФ потеряла до $1,5 трлн из-за западных санкций, - Каллас
Западные санкции, введенные против РФ из-за агрессии против Украины, уже нанесли Москве ущерб в размере до 1,5 триллиона долларов.
Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина.
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"Обмен мнениями министров сегодня еще раз продемонстрировал сильное единство в поддержке Украины, а также в усилении давления на Россию. Цифры говорят сами за себя: западные санкции уже обошлись Москве примерно от 1,2 до 1,5 триллиона долларов.
Для Совета по иностранным делам на следующей неделе (15 июня) мои службы предложили более 80 новых списков, направленных против российского военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы военной экономики России", - отметила она.
Каллас напомнила, что Венгрия снимает вето на блокирование 6,6 млрд евро Европейского фонда мира.
"Я предлагаю использовать эти средства для возмещения государствам-членам за прошлые поставки оружия, для финансирования новых совместных закупок и для поддержки операций в миссии EUMAM Украина", - сказала верховный представитель ЕС.
Также во время заседания министров обороны ЕС участники рассмотрели вопрос углубления сотрудничества с Украиной в оборонно-промышленной сфере, в частности в сфере противовоздушной обороны.
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