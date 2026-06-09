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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Всім, хто воював проти України, можуть заборонити в’їзд до ЄС, - фон дер Ляєн

Окупантам заборонять в’їзд до Євросоюзу: подробиці

У 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть внести заборону на в'їзд до Євросоюзу осіб, які брали участь у війні проти України на боці РФ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

"Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто проходив службу в збройних силах Росії від початку війни", - зазначила лідерка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що "Європа залишиться закритою для всіх, хто брав участь у вторгненні в Україну".

Читайте: Угорщина готова підтримати продовження санкцій ЄС проти Росії на рік, - Bloomberg

Що передувало?

  • Раніше Каллас заявила, що перший транш із 90 млрд євро кредиту від ЄС для України спрямують на придбання дронів.
  • Відомо, що 21-й пакет санкцій проти РФ буде готовий цього тижня.
  • Фон дер Ляєн представить 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії 9 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС, - фон дер Ляєн

Автор: 

росія (70371) санкції (13211) Євросоюз (15211) фон дер Ляєн Урсула (997)
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Топ коментарі
+3
і зєлєнському?

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09.06.2026 14:30 Відповісти
+2
В'їзд в Євросоюз і в країни НАТО треба заборонити всім-всім касапам. І бульбашам. Як виключення - окремо візи для "хороших русскіх", най будуть, але видавати має хтось з найкращих наших союзників, наприклад, Литва, Естонія, Данія, тощо.
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09.06.2026 14:38 Відповісти
+1
Якісь дивні. Забороніть в'їзд всім куркопаспортним спочатку..
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09.06.2026 14:29 Відповісти
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Можуть заборонити... А можуть і не можуть... А ані в ЄСпаПЧ... Патаму шта у ніх там сопствєнасть... святая і нєпрікаснсвєная...
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09.06.2026 14:29 Відповісти
Якісь дивні. Забороніть в'їзд всім куркопаспортним спочатку..
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09.06.2026 14:29 Відповісти
Эта не демакратична! 😭
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09.06.2026 14:50 Відповісти
Давно пора, а ви все яйця чухаєте....
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09.06.2026 14:29 Відповісти
За наслідками трагедій упродовж 11 років і убивств московітами в Україні, це буде логічне рішення для політичного керівництва ЄС і НАТО!!
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09.06.2026 14:30 Відповісти
і зєлєнському?

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09.06.2026 14:30 Відповісти
"Могут" звучит очень обнадеживающе. Для любителей.
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09.06.2026 14:33 Відповісти
Забороняти не треба, треба передавати Україні
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09.06.2026 14:34 Відповісти
Впустити і передати Україні - ні
Заборонити вїзд
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09.06.2026 14:34 Відповісти
А як вони уявляють селекцію на кордоні "агнцев ат козліщ"? Питати "участь брав"? А у відповідь чути "казань брал, астрахань брал, рєвєль брал, участь нє брал"?
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09.06.2026 14:35 Відповісти
Вопрос на засыпку).
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09.06.2026 14:37 Відповісти
Якщо у кацапа є телефон, то все в порядку. Та і ШІ підключиться до справи.
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09.06.2026 14:52 Відповісти
А єрмак,міндіч,галущенко і т д теж воювали проти України,їм теж можуть заборонити вʼїзд до ЄС?
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09.06.2026 14:37 Відповісти
В'їзд в Євросоюз і в країни НАТО треба заборонити всім-всім касапам. І бульбашам. Як виключення - окремо візи для "хороших русскіх", най будуть, але видавати має хтось з найкращих наших союзників, наприклад, Литва, Естонія, Данія, тощо.
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09.06.2026 14:38 Відповісти
іколи не досліджував санкції (знаю про їх вміст тільки з новин). Та й кількість 20+ красномовно свідчить про їх ефективність.

але зараз очі на лоба лізуть: тобто російські військові злочинці весь цей час мали право їздити в Європу? Ох*їти .
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09.06.2026 14:44 Відповісти
Тобто теоретично а зараз ще й практично вбивці їздять до ЄС, а є мрія щоб взагалі всій росні закрили кордони. А це ще війна триває, то ж після всіх приймуть. Ось така правда 😿
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09.06.2026 14:45 Відповісти
московит за етнічним походженням повинен бути заблокований на перетин кордонів, інтернету , міжнародноі платвжноі систеии

це для початку і давно потрібео було зробити , а не на 13 му році війни проти мирної України
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09.06.2026 14:45 Відповісти
Так вони на болотах усі майже до останнього причепні. Вони обрали )(уйло, тому винні. Навіть ті, хто не голосував. А ті, хто проти )(уйла, давно з'їбалися з болот
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09.06.2026 14:47 Відповісти
ГРАНИЦЯ ЄС.ПАСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ. ПАСПОРТ З РАШИСТСЬКИМ РИЛОМ...."Я ВОЄВАЛ В УКРАІНЄ І УБІВАЛ УКРАІНСКІЙ НАРОД" ОТ ЖЕЖ ГЕЙРОПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ САНКЦІЮ ВВЕЛИ....
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09.06.2026 14:48 Відповісти
Можуть? Думають ще - точно гейропейці
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09.06.2026 14:52 Відповісти
... а також, їх "супругам" і нащадкам!
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09.06.2026 14:57 Відповісти
Теперь анонсы нам рассказывают в ЕС. "Обещать, не значит жениться"
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09.06.2026 15:23 Відповісти
можуть заборонити

а можуть і не заборонити

повоював проти європейської України - поїхав відпочивати в єврокурорт: "інвестиції", "турізьм", "всьо хорошеє", "во рту сладко"
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09.06.2026 15:29 Відповісти
 
 