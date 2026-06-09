Всім, хто воював проти України, можуть заборонити в’їзд до ЄС, - фон дер Ляєн

У 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть внести заборону на в'їзд до Євросоюзу осіб, які брали участь у війні проти України на боці РФ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

"Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто проходив службу в збройних силах Росії від початку війни", - зазначила лідерка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що "Європа залишиться закритою для всіх, хто брав участь у вторгненні в Україну".

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Що передувало?

Раніше Каллас заявила, що перший транш із 90 млрд євро кредиту від ЄС для України спрямують на придбання дронів.

Відомо, що 21-й пакет санкцій проти РФ буде готовий цього тижня.

Фон дер Ляєн представить 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії 9 червня.

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