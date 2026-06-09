Всім, хто воював проти України, можуть заборонити в’їзд до ЄС, - фон дер Ляєн
У 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть внести заборону на в'їзд до Євросоюзу осіб, які брали участь у війні проти України на боці РФ.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що відомо?
"Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто проходив службу в збройних силах Росії від початку війни", - зазначила лідерка Єврокомісії.
Фон дер Ляєн додала, що "Європа залишиться закритою для всіх, хто брав участь у вторгненні в Україну".
Що передувало?
- Раніше Каллас заявила, що перший транш із 90 млрд євро кредиту від ЄС для України спрямують на придбання дронів.
- Відомо, що 21-й пакет санкцій проти РФ буде готовий цього тижня.
- Фон дер Ляєн представить 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії 9 червня.
Топ коментарі
+3 Дід Степан
показати весь коментар09.06.2026 14:30 Відповісти Посилання
+2 Ан Мур
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+1 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар09.06.2026 14:29 Відповісти Посилання
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Заборонити вїзд
але зараз очі на лоба лізуть: тобто російські військові злочинці весь цей час мали право їздити в Європу? Ох*їти .
це для початку і давно потрібео було зробити , а не на 13 му році війни проти мирної України
а можуть і не заборонити
повоював проти європейської України - поїхав відпочивати в єврокурорт: "інвестиції", "турізьм", "всьо хорошеє", "во рту сладко"