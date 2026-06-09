Фон дер Ляєн представить 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії 9 червня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентує новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ. Після цього його розгляне Рада ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

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Зазначається, що презентація відбудеться сьогодні о 14:00 у Брюсселі.

Після презентації пропозиція щодо пакета санкцій буде передана на обговорення та затвердження державами-членами у Раді ЄС.

Що відомо про 21 пакет санкцій ЄС?

Однією з головних пропозицій нового пакета санкцій Євросоюзу може стати затвердження нового ліміту ціни на російську нафту. Чинне обмеження завершує свою дію вже цього літа, і без ухвалення додаткових рішень його рівень автоматично підвищиться.

Саме перегляд цього механізму розглядається як один із найважливіших інструментів посилення економічного тиску на Росію.

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Водночас за попередніми даними, ЄС навряд чи запроваджуватиме повну заборону на імпорт російського палива. Також європейські країни, ймовірно, утримаються від введення масштабних обмежень на морські послуги для російських танкерів.

Натомість у межах нового пакета санкцій обговорюються адресні заходи проти російських енергетичних гігантів "Лукойл" і "Роснефть", а також додаткові обмеження щодо суден так званого "тіньового флоту", який використовується для обходу нафтових санкцій.

Окремо Європейський Союз повернувся до обговорення можливого включення до санкційного списку патріарха Кирила — глави Російської православної церкви, якого вважають одним із наближених до президента РФ Володимира Путіна.

Раніше такі ініціативи неодноразово блокувала Угорщина. Однак нині питання знову перебуває на порядку денному в межах підготовки нового санкційного пакета.