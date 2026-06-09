Фон дер Ляйен представит 21-й пакет санкций ЕС против России 9 июня

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против РФ. После этого его рассмотрит Совет ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

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Отмечается, что презентация состоится сегодня в 14:00 в Брюсселе.

После презентации предложение по пакету санкций будет передано на обсуждение и утверждение государствами-членами в Совете ЕС.

Что известно о 21-м пакете санкций ЕС?

Одним из главных предложений нового пакета санкций Евросоюза может стать утверждение нового ценового лимита на российскую нефть. Действующее ограничение заканчивает свое действие уже этим летом, и без принятия дополнительных решений его уровень автоматически повысится.

Именно пересмотр этого механизма рассматривается как один из важнейших инструментов усиления экономического давления на Россию.

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В то же время, по предварительным данным, ЕС вряд ли введет полный запрет на импорт российского топлива. Также европейские страны, вероятно, воздержатся от введения масштабных ограничений на морские услуги для российских танкеров.

Вместо этого в рамках нового пакета санкций обсуждаются адресные меры против российских энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть", а также дополнительные ограничения в отношении судов так называемого "теневого флота", который используется для обхода нефтяных санкций.

Отдельно Европейский Союз вернулся к обсуждению возможного включения в санкционный список патриарха Кирилла - главы Русской православной церкви, которого считают одним из приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее такие инициативы неоднократно блокировала Венгрия. Однако сейчас вопрос снова находится на повестке дня в рамках подготовки нового санкционного пакета.