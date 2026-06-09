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Новости Санкции ЕС против России
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Всем, кто воевал против Украины, могут запретить въезд в ЕС, - фон дер Ляйен

Оккупантам запретят въезд в Евросоюз: подробности

В 21-й пакет санкций ЕС против России может быть включен запрет на въезд в Евросоюз для лиц, участвовавших в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Что известно?

"Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто проходил службу в вооруженных силах России с начала войны", - отметила лидер Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что "Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину".

Читайте: Венгрия готова поддержать продление санкций ЕС против России на год, - Bloomberg

Что предшествовало?

  • Ранее Каллас заявила, что первый транш из 90 млрд евро кредита от ЕС для Украины направят на приобретение дронов.
  • Известно, что 21-й пакет санкций против РФ будет готов на этой неделе.
  • Фон дер Ляйен представит 21-й пакет санкций ЕС против России 9 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС, - фон дер Ляйен

Автор: 

россия (97856) санкции (12060) Евросоюз (18188) Урсула фон дер Ляйен (746)
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Топ комментарии
+4
і зєлєнському?

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09.06.2026 14:30 Ответить
+3
А як вони уявляють селекцію на кордоні "агнцев ат козліщ"? Питати "участь брав"? А у відповідь чути "казань брал, астрахань брал, рєвєль брал, участь нє брал"?
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09.06.2026 14:35 Ответить
+3
В'їзд в Євросоюз і в країни НАТО треба заборонити всім-всім касапам. І бульбашам. Як виключення - окремо візи для "хороших русскіх", най будуть, але видавати має хтось з найкращих наших союзників, наприклад, Литва, Естонія, Данія, тощо.
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09.06.2026 14:38 Ответить
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Можуть заборонити... А можуть і не можуть... А ані в ЄСпаПЧ... Патаму шта у ніх там сопствєнасть... святая і нєпрікаснсвєная...
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09.06.2026 14:29 Ответить
Якісь дивні. Забороніть в'їзд всім куркопаспортним спочатку..
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09.06.2026 14:29 Ответить
Эта не демакратична! 😭
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09.06.2026 14:50 Ответить
Давно пора, а ви все яйця чухаєте....
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09.06.2026 14:29 Ответить
За наслідками трагедій упродовж 11 років і убивств московітами в Україні, це буде логічне рішення для політичного керівництва ЄС і НАТО!!
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09.06.2026 14:30 Ответить
і зєлєнському?

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09.06.2026 14:30 Ответить
"Могут" звучит очень обнадеживающе. Для любителей.
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09.06.2026 14:33 Ответить
Забороняти не треба, треба передавати Україні
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09.06.2026 14:34 Ответить
Впустити і передати Україні - ні
Заборонити вїзд
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09.06.2026 14:34 Ответить
А як вони уявляють селекцію на кордоні "агнцев ат козліщ"? Питати "участь брав"? А у відповідь чути "казань брал, астрахань брал, рєвєль брал, участь нє брал"?
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09.06.2026 14:35 Ответить
Вопрос на засыпку).
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09.06.2026 14:37 Ответить
Якщо у кацапа є телефон, то все в порядку. Та і ШІ підключиться до справи.
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09.06.2026 14:52 Ответить
А єрмак,міндіч,галущенко і т д теж воювали проти України,їм теж можуть заборонити вʼїзд до ЄС?
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09.06.2026 14:37 Ответить
В'їзд в Євросоюз і в країни НАТО треба заборонити всім-всім касапам. І бульбашам. Як виключення - окремо візи для "хороших русскіх", най будуть, але видавати має хтось з найкращих наших союзників, наприклад, Литва, Естонія, Данія, тощо.
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09.06.2026 14:38 Ответить
іколи не досліджував санкції (знаю про їх вміст тільки з новин). Та й кількість 20+ красномовно свідчить про їх ефективність.

але зараз очі на лоба лізуть: тобто російські військові злочинці весь цей час мали право їздити в Європу? Ох*їти .
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09.06.2026 14:44 Ответить
Тобто теоретично а зараз ще й практично вбивці їздять до ЄС, а є мрія щоб взагалі всій росні закрили кордони. А це ще війна триває, то ж після всіх приймуть. Ось така правда 😿
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09.06.2026 14:45 Ответить
московит за етнічним походженням повинен бути заблокований на перетин кордонів, інтернету , міжнародноі платвжноі систеии

це для початку і давно потрібео було зробити , а не на 13 му році війни проти мирної України
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09.06.2026 14:45 Ответить
Так вони на болотах усі майже до останнього причепні. Вони обрали )(уйло, тому винні. Навіть ті, хто не голосував. А ті, хто проти )(уйла, давно з'їбалися з болот
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09.06.2026 14:47 Ответить
ГРАНИЦЯ ЄС.ПАСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ. ПАСПОРТ З РАШИСТСЬКИМ РИЛОМ...."Я ВОЄВАЛ В УКРАІНЄ І УБІВАЛ УКРАІНСКІЙ НАРОД" ОТ ЖЕЖ ГЕЙРОПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ САНКЦІЮ ВВЕЛИ....
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09.06.2026 14:48 Ответить
Можуть? Думають ще - точно гейропейці
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09.06.2026 14:52 Ответить
... а також, їх "супругам" і нащадкам!
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09.06.2026 14:57 Ответить
можуть заборонити

а можуть і не заборонити

повоював проти європейської України - поїхав відпочивати в єврокурорт: "інвестиції", "турізьм", "всьо хорошеє", "во рту сладко"
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09.06.2026 15:29 Ответить
к сожалению граждане страны-агрессора, все эти годы вовсю пользуются поездками в ЕС и по всему миру. В том числе и в категории от 25 до 60 лет. Никто им не запрещает , ни пуйло ни ЕС...
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09.06.2026 15:35 Ответить
А свобода пересування??? Так можно дійти до того,що "залізну завісу" на "нашу рашу" накинуть...А де їм тоді відпочивати після вбивств та війни???
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09.06.2026 15:47 Ответить
Можуть - слово паразит . Дуже зручно прикривати небажання щось реально зробити .
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09.06.2026 15:49 Ответить
 
 