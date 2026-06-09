Всем, кто воевал против Украины, могут запретить въезд в ЕС, - фон дер Ляйен

В 21-й пакет санкций ЕС против России может быть включен запрет на въезд в Евросоюз для лиц, участвовавших в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Что известно?

"Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто проходил службу в вооруженных силах России с начала войны", - отметила лидер Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что "Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину".

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Что предшествовало?

Ранее Каллас заявила, что первый транш из 90 млрд евро кредита от ЕС для Украины направят на приобретение дронов.

Известно, что 21-й пакет санкций против РФ будет готов на этой неделе.

Фон дер Ляйен представит 21-й пакет санкций ЕС против России 9 июня.

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