Всем, кто воевал против Украины, могут запретить въезд в ЕС, - фон дер Ляйен
В 21-й пакет санкций ЕС против России может быть включен запрет на въезд в Евросоюз для лиц, участвовавших в войне против Украины на стороне РФ.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно?
"Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто проходил службу в вооруженных силах России с начала войны", - отметила лидер Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен добавила, что "Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину".
Что предшествовало?
- Ранее Каллас заявила, что первый транш из 90 млрд евро кредита от ЕС для Украины направят на приобретение дронов.
- Известно, что 21-й пакет санкций против РФ будет готов на этой неделе.
- Фон дер Ляйен представит 21-й пакет санкций ЕС против России 9 июня.
Топ комментарии
+4 Дід Степан
показать весь комментарий09.06.2026 14:30 Ответить Ссылка
+3 Pan Kotsky #566596
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+3 Ан Мур
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але зараз очі на лоба лізуть: тобто російські військові злочинці весь цей час мали право їздити в Європу? Ох*їти .
це для початку і давно потрібео було зробити , а не на 13 му році війни проти мирної України
а можуть і не заборонити
повоював проти європейської України - поїхав відпочивати в єврокурорт: "інвестиції", "турізьм", "всьо хорошеє", "во рту сладко"