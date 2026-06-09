21-й пакет санкцій ЄС проти РФ охопить понад 30 компаній у сфері виробництва дронів, - Каллас
До нового пакету санкцій ЄС проти Росії увійдуть понад 30 підприємств, причетних до виробництва дронів.
Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми також націлюємо санкції на компанії, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.
Нові санкційні списки охоплять понад 30 позицій, пов’язаних із виробництвом дронів, а також нові заходи експортного контролю щодо 50 компаній, зокрема суб’єктів, зареєстрованих у Китаї, Туреччині, Киргизстані, Казахстані, ОАЕ та Індії", - пояснила вона.
Також у ЄС обмежать експорт додаткових матеріалів і технологій, таких як нікелеві порошки, метали та високоефективні сплави, щоб і надалі підривати виробничі можливості Росії.
"Буде також обмежено імпорт нових товарів, зокрема автомобільних запчастин, деяких руд дорогоцінних металів і хімічних речовин", - додала Каллас.
21-й пакет санкцій
Відомо, що 9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
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