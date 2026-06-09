21-й пакет санкцій ЄС проти РФ охопить понад 30 компаній у сфері виробництва дронів, - Каллас

До нового пакету санкцій ЄС проти Росії увійдуть понад 30 підприємств, причетних до виробництва дронів.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми також націлюємо санкції на компанії, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Нові санкційні списки охоплять понад 30 позицій, пов’язаних із виробництвом дронів, а також нові заходи експортного контролю щодо 50 компаній, зокрема суб’єктів, зареєстрованих у Китаї, Туреччині, Киргизстані, Казахстані, ОАЕ та Індії", - пояснила вона.

Також у ЄС обмежать експорт додаткових матеріалів і технологій, таких як нікелеві порошки, метали та високоефективні сплави, щоб і надалі підривати виробничі можливості Росії.

"Буде також обмежено імпорт нових товарів, зокрема автомобільних запчастин, деяких руд дорогоцінних металів і хімічних речовин", - додала Каллас.

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21-й пакет санкцій

Відомо, що 9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

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