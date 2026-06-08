Україна вітає рішення Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ,- Сибіга

Україна вітає рішення влади Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту в РФ глинозему з ірландського заводу Aughinish Alumina, який пов’язують із російським "Русалом".

Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція України

"Нещодавні розслідування щодо експорту глинозему викликають серйозне занепокоєння стосовно того, що сировина європейського виробництва потрапляє до ланцюжків постачання, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії",- йдеться у заяві міністра.

Сибіга наголосив, що алюміній є критично важливим компонентом у виробництві російських ракет, дронів, військових літаків та іншого озброєння, яке щодня використовується проти України та її народу.

"Ми вітаємо рішення влади Ірландії розпочати офіційне розслідування і очікуємо, що воно буде проведене швидко, незалежно та прозоро. Європейське виробництво та ланцюжки постачання не повинні прямо чи опосередковано сприяти підтриманню російської воєнної машини. Натомість Росія має бути позбавлена доступу до будь-яких критично важливих ресурсів і матеріалів. Попередні обмеження ЄС щодо целюлози та хрому принесли реальні результати. Тепер настав час застосувати такий самий підхід і до глинозему",- наголосив очільник відомства.

Він додав, що Україна продовжуватиме співпрацю з Ірландією, інституціями ЄС та міжнародними партнерами задля посилення санкційного тиску на Москву та закриття лазівок, які дозволяють функціонувати російській оборонній промисловості.

Що передувало?

Напередодні видання Financial Times писало, що алюмінієвий завод Aughinish в Ірландії, підконтрольний компанії "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски, може постачати глинозем для потреб військово-промислового комплексу РФ.

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