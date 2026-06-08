Украина приветствует решение Ирландии начать официальное расследование по поводу экспорта глинозема в РФ, — Сибига

Украина приветствует решение властей Ирландии начать официальное расследование по поводу экспорта в РФ глинозема с ирландского завода Aughinish Alumina, который связывают с российской компанией "Русал".

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Украины

"Недавние расследования по поводу экспорта глинозема вызывают серьезную обеспокоенность тем, что сырье европейского производства попадает в цепочки поставок, связанные с военно-промышленным комплексом России", — говорится в заявлении министра.

Сибига подчеркнул, что алюминий является критически важным компонентом в производстве российских ракет, дронов, военных самолетов и другого вооружения, которое ежедневно используется против Украины и ее народа.

"Мы приветствуем решение властей Ирландии начать официальное расследование и ожидаем, что оно будет проведено быстро, независимо и прозрачно. Европейское производство и цепочки поставок не должны прямо или косвенно способствовать поддержанию российской военной машины. Напротив, Россия должна быть лишена доступа к любым критически важным ресурсам и материалам. Предыдущие ограничения ЕС в отношении целлюлозы и хрома принесли реальные результаты. Теперь пришло время применить такой же подход и к глинозему", — подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что Украина будет продолжать сотрудничество с Ирландией, институтами ЕС и международными партнерами с целью усиления санкционного давления на Москву и закрытия лазеек, позволяющих функционировать российской оборонной промышленности.

Что предшествовало?

Накануне издание Financial Times писало, что алюминиевый завод Aughinish в Ирландии, подконтрольный компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может поставлять глинозем для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

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