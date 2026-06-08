Украина приветствует решение Ирландии начать официальное расследование по поводу экспорта глинозема в РФ, — Сибига
Украина приветствует решение властей Ирландии начать официальное расследование по поводу экспорта в РФ глинозема с ирландского завода Aughinish Alumina, который связывают с российской компанией "Русал".
Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Украины
"Недавние расследования по поводу экспорта глинозема вызывают серьезную обеспокоенность тем, что сырье европейского производства попадает в цепочки поставок, связанные с военно-промышленным комплексом России", — говорится в заявлении министра.
Сибига подчеркнул, что алюминий является критически важным компонентом в производстве российских ракет, дронов, военных самолетов и другого вооружения, которое ежедневно используется против Украины и ее народа.
"Мы приветствуем решение властей Ирландии начать официальное расследование и ожидаем, что оно будет проведено быстро, независимо и прозрачно. Европейское производство и цепочки поставок не должны прямо или косвенно способствовать поддержанию российской военной машины. Напротив, Россия должна быть лишена доступа к любым критически важным ресурсам и материалам. Предыдущие ограничения ЕС в отношении целлюлозы и хрома принесли реальные результаты. Теперь пришло время применить такой же подход и к глинозему", — подчеркнул глава ведомства.
Он добавил, что Украина будет продолжать сотрудничество с Ирландией, институтами ЕС и международными партнерами с целью усиления санкционного давления на Москву и закрытия лазеек, позволяющих функционировать российской оборонной промышленности.
Что предшествовало?
Накануне издание Financial Times писало, что алюминиевый завод Aughinish в Ирландии, подконтрольный компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может поставлять глинозем для нужд военно-промышленного комплекса РФ.
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Виплавка алюмінію - це надзвичайно енергомісткий процес (електроліз). Головна перевага Квебеку полягає не в руді, а в наявності дешевої та екологічно чистої електроенергії, яку генерують потужні місцеві гідроелектростанції (ГЕС).
Бразилія
Гвінея
Країни Карибського басейну (зокрема Ямайка)
Австралія
За даними U.S. Chamber of Commerce, історично Канада забезпечує близько 60-70% усього імпортованого США алюмінію.
Частина обсягів також експортується до Європи.
Джерело: https://censor.net/ua/n4007372
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