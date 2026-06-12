Естонія запропонувала ЄС запровадити заборону на експорт сировини для алюмінію до РФ, - Цахкна

Естонія запропонувала Євросоюзу запровадити заборону на ввезення до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.

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Пропозиція Естонії

Він зазначив, що російська оборонна промисловість залежить від алюмінію, а алюміній залежить від глинозему.

"Естонія запропонувала запровадити заборону ЄС на експорт глинозему до Росії. Якщо ми серйозно налаштовані підвищити вартість агресії, ми мусимо закрити цю лазівку", - заявив Цахкна.

Глава МЗС Естонії додав, що основним джерелом фінансування російської військової машини, як і раніше, залишається експорт енергоносіїв.

"Найефективнішим заходом для перекриття цього грошового потоку є введення повної заборони на надання морських послуг для російського енергетичного експорту. Хоча наразі з цього питання ще немає консенсусу серед країн G7, це має залишатися стратегічною метою Європейського Союзу", - наголосив естонський міністр.

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Експорт глинозему в РФ із заводу в Ірландії

Напередодні видання Financial Times писало, що алюмінієвий завод Aughinish в Ірландії, підконтрольний компанії "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски, може постачати глинозем для потреб військово-промислового комплексу РФ.

Україна привітала рішення влади Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту в РФ глинозему з ірландського заводу Aughinish Alumina, який пов’язують із російським "Русалом".

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