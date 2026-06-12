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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Естонія запропонувала ЄС запровадити заборону на експорт сировини для алюмінію до РФ, - Цахкна

Естонія запропонувала ЄС заблокувати постачання глинозему до Росії

Естонія запропонувала Євросоюзу запровадити заборону на ввезення до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.

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Пропозиція Естонії 

Він зазначив, що російська оборонна промисловість залежить від алюмінію, а алюміній залежить від глинозему.

"Естонія запропонувала запровадити заборону ЄС на експорт глинозему до Росії. Якщо ми серйозно налаштовані підвищити вартість агресії, ми мусимо закрити цю лазівку", - заявив Цахкна.

Глава МЗС Естонії додав, що  основним джерелом фінансування російської військової машини, як і раніше, залишається експорт енергоносіїв.

"Найефективнішим заходом для перекриття цього грошового потоку є введення повної заборони на надання морських послуг для російського енергетичного експорту. Хоча наразі з цього питання ще немає консенсусу серед країн G7, це має залишатися стратегічною метою Європейського Союзу", - наголосив естонський міністр.

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Експорт глинозему в РФ із заводу в Ірландії 

  • Напередодні видання Financial Times писало, що алюмінієвий завод Aughinish в Ірландії, підконтрольний компанії "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски, може постачати глинозем для потреб військово-промислового комплексу РФ.
  • Україна привітала рішення влади Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту в РФ глинозему з ірландського заводу Aughinish Alumina, який пов’язують із російським "Русалом". 

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Автор: 

Естонія (1857) Євросоюз (15231) алюміній (94) Цахкна Маргус (160)
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У разі введення повної заборони Європейського Союзу на постачання глинозему (оксиду алюмінію) до Росії, основними альтернативними країнами-постачальниками стануть Китай, Індія та Казахстан, а також закордонні заводи компанії «Русал» у країнах Азії та Карибського басейну.
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12.06.2026 23:02 Відповісти
Санкції суттєво впливають на собівартість виробництва російського алюмінію. Головний виробник РФ, компанія «Русал», через тиск міжнародних обмежень закінчив звітний період із чистим збитком у розмірі $455 млн (хоча роком раніше мав прибуток $803 млн).
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12.06.2026 23:13 Відповісти
Морський фрахт, залізничні тарифи всередині РФ та оплата послуг «тіньових» посередників різко зросли. Доставка кожної тонни алюмінію до кінцевого споживача тепер коштує компанії дорожче.
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12.06.2026 23:15 Відповісти
Через непомірне зростання витрат виробництво стає нерентабельним. Росія вже оголосила про скорочення виплавки алюмінію приблизно на 250 000 тонн та закриття окремих супутніх підприємств (наприклад, великого кремнієвого заводу). Також виник внутрішній конфлікт: Антимонопольна служба РФ звинуватила виробника у штучному завищенні цін на алюміній для внутрішніх російських заводів, оскільки компанія намагається компенсувати свої експортні втрати за рахунок місцевих споживачів.
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12.06.2026 23:16 Відповісти
Росія може купувати глинозем через посередників у країнах Близького Сходу (ОАЕ, Катар). Ці країни мають власні потужні алюмінієві кластери та розвинену портову інфраструктуру, що дозволяє змішувати або реекспортувати сировину з метою обходу санкцій.
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12.06.2026 23:03 Відповісти
можно заборонити дєріпаскє вивозити глинозем до росії, але ці 20 відсотків ірландського імпорту у рф легко замінить Китай, а ще і Індія допоможе.
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12.06.2026 23:04 Відповісти
Гроші твого ворога може отримувати твій друг або хтось в Африці. Складний вибір...
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12.06.2026 23:10 Відповісти
 
 