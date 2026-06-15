ЄС ухвалив нові санкції проти ВПК і тіньового флоту РФ

Сьогодні, 15 червня, Рада ЄС ухвалила низку обмежувальних заходів для боротьби з агресивною війною Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ради ЄС.

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Що відомо?

Як зазначається, ці заходи ще більше обмежать російський військово-промисловий комплекс, скоротять енергетичні доходи Росії, націлившись на її тіньову екосистему флоту, перешкоджатимуть гібридним загрозам та поширенню російської державної пропаганди, що виправдовує її агресивну війну, а також викриють систематичні репресії та порушення прав людини в Росії та неодноразове ігнорування країною Конвенції про заборону хімічної зброї.

Сьогодні ми схвалили чергову партію санкцій, щоб посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Ці заходи завдають удару по самому серцю російського військово-промислового комплексу, його тіньовому флоту та мережам, що підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи. Паралельно триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій. Кожен захід звужує простір для маневру Росії. І цифри говорять самі за себе. Західні санкції вже коштували Росії приблизно від 1 до 1,3 трильйона євро. Цеглинка за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії", - зазначила висока представниця ЄС Кая Каллас.

Хто у списку?

Зокрема, ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо 7 осіб та 21 організації, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії та його посередників у третіх країнах.

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Санкції проти ВПК

Ці заходи спрямовані проти кількох виробників та постачальників безпілотників та іншого військового обладнання для російських збройних сил для використання у війні агресії проти України, зокрема, АТ "Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна", засноване державною корпорацією "Роскосмос", а також китайські компанії Shenzhen Minghuaxin і Xinxiang Richful Lubricant Additive Company. Крім того, обмеження торкнулися військового інноваційного технополісу "ЕРА" та Фонду перспективних досліджень, створених урядом РФ для розвитку передових безпілотних технологій у військових цілях.

Санкції проти тіньового флоту

Як зазначається, пакет передбачає внесення до списку 2 осіб - Тахіра Гараєва та Костянтина Рогача, а також 24 суб’єктів, пов’язаних з перевезенням та експортом сирої нафти або нафтопродуктів з Росії, зокрема через російський "тіньовий флот". Вони охоплюють "Лукойл-Західний Сибір" та численні компанії, що базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконзі.

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Санкції проти пропагандистів

До нового пакета санкцій ЄС включено 10 осіб та одну організацію. Серед фігурантів - російські пропагандисти, яких вважають причетними до інформаційних операцій і втручання за кордоном. Зокрема, до списку потрапили Анатолій Кузічов, Кирил Федоров, Роман Антоновський та головна редакторка підконтрольної Кремлю "Кримської газети" Марія Волконська. За даними ЄС, вони брали участь у поширенні дезінформації та пропаганди, спрямованої на виправдання російської агресії проти України.

Крім того, санкції запроваджено щодо ще однієї організації та 15 фізичних осіб, серед яких представники судової системи РФ, прокурори, співробітники силових структур і медичні працівники. Їх пов’язують із переслідуванням, отруєнням та загибеллю російського опозиціонера Алексєя Навального.

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