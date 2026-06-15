ЄС сьогодні представить нові санкції проти ВПК та тіньового флоту Росії, - Каллас

Євросоюз планує запровадити нові санкції проти російського ВПК та тіньового флоту РФ.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

Перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ вона зазначила, що партнери обговорюватимуть Україну.

"Минулої ночі ми знову спостерігали посилення ударів по цивільному населенню, а також по об'єктах спадщини ЮНЕСКО. Звичайно, це все воєнні злочини, які скоює Росія. Сьогодні ми представляємо нові санкційні списки, нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту", – сказала Каллас.

Вона також вітає перехоплення Великою Британією ще одного судна тіньового флоту РФ.

Коментуючи питання про те, як буде реалізована запропонована заборона на в'їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, вона зазначила, що ЄС має "розвідувальні дані про людей, які брали участь у війні", тому цих осіб можна додати до шенгенського чорного списку, "щоб вони не могли в'їхати до ЄС".

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Санкції проти РФ

Відомо, що 9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Він зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

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