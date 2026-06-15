ЕС сегодня представит новые санкции против ВПК и теневого флота России, - Каллас

Евросоюз планирует ввести новые санкции против российского ВПК и теневого флота РФ.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам она отметила, что партнеры будут обсуждать Украину.

"Прошлой ночью мы снова наблюдали усиление ударов по гражданскому населению, а также по объектам наследия ЮНЕСКО. Конечно, это все военные преступления, которые совершает Россия. Сегодня мы представляем новые санкционные списки, новые санкции, над которыми мы работали, в отношении военно-промышленного комплекса России, а также теневого флота", – сказала Каллас.

Она также приветствует перехват Великобританией еще одного судна теневого флота РФ.

Комментируя вопрос о том, как будет реализован предложенный запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, она отметила, что у ЕС есть "разведывательные данные о людях, участвовавших в войне", поэтому этих лиц можно добавить в шенгенский черный список, "чтобы они не могли въехать в ЕС".

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Санкции против РФ

Известно, что 9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

Он будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.

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