ЕС сегодня представит новые санкции против ВПК и теневого флота России, - Каллас
Евросоюз планирует ввести новые санкции против российского ВПК и теневого флота РФ.
Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам она отметила, что партнеры будут обсуждать Украину.
"Прошлой ночью мы снова наблюдали усиление ударов по гражданскому населению, а также по объектам наследия ЮНЕСКО. Конечно, это все военные преступления, которые совершает Россия. Сегодня мы представляем новые санкционные списки, новые санкции, над которыми мы работали, в отношении военно-промышленного комплекса России, а также теневого флота", – сказала Каллас.
Она также приветствует перехват Великобританией еще одного судна теневого флота РФ.
Комментируя вопрос о том, как будет реализован предложенный запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, она отметила, что у ЕС есть "разведывательные данные о людях, участвовавших в войне", поэтому этих лиц можно добавить в шенгенский черный список, "чтобы они не могли въехать в ЕС".
Санкции против РФ
- Известно, что 9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.
- Он будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.
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