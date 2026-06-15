Швеция поддержала ускорение переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейский Союз должен открыть для Украины все шесть переговорных кластеров в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Прежде всего, я действительно приветствую то, что первый кластер сейчас открывается. Но в соответствии с рекомендацией Комиссии, все шесть кластеров должны быть открыты уже сейчас, потому что Украина этого заслуживает", — заявила Стенергард.

Стокгольм поддерживает ускорение евроинтеграции Украины

В то же время министр иностранных дел Швеции подчеркнула, что дальнейший процесс вступления Украины в Европейский Союз должен оставаться основанным на заслугах и выполнении необходимых критериев.

"Мы должны обеспечить, чтобы дальнейшая работа ускорилась. Но это всегда процесс, основанный на заслугах. То есть не должно быть какого-то особого отношения", – сказала она.

По словам главы шведского МИД, вступление Украины в ЕС соответствует интересам самой Европы и является одним из лучших путей к достижению справедливого и прочного мира.

Комментируя возможность предоставления Украине специального статуса на время переговорного процесса, министр отметила, что поддерживает любые механизмы, которые могут приблизить Украину к членству в Евросоюзе, однако конечной целью должно оставаться полноправное присоединение к блоку.

"Для меня важно, чтобы в конце туннеля было настоящее членство в ЕС. И чтобы это не было вместо чего-то другого", – добавила глава МИД Швеции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна выполнить условия в отношении венгерского меньшинства для вступления в ЕС, — министр иностранных дел Орбан